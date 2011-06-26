به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به قرائت گزارش وزیر بهداشت در صحن مجلس و گلایه های دستجردی از بیمه ها و مشکلاتی که بر سر راه اجرای برنامه پزشک خانواده از سوی سازمانهای بیمه گر به وجود آمده است، اظهارداشت: پرداختهای صندوق تامین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 88 ، 405 میلیارد تومان بود که این پرداختها در سال 89 به 725 میلیارد تومان رسید.

وی با اعلام اینکه تاخیر بدهی معوق تامین اجتماعی به مراکز درمانی از 9 ماه به حدود 3.5 ماه رسیده است، افزود: متاسفانه هجمه هایی به سمت بیمه ها دیده می شود که قصد فرافکنی دارد.

حافظی ادامه داد: از انصاف به دور است که کاهش تاخیر در بدهی معوق بیمه تامین اجتماعی را نادیده بگیریم مگر اینکه در پشت پرده وزارت بهداشت این رویه را در پیش گرفته باشند.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت به دنبال این است که بیمه ها را به این وزارتخانه برگرداند، افزود: ما به شدت با این بحث مخالفیم و معتقدیم با انجا این کار، پروژه بازگشت به عقب را کلید زده ایم. زیرا با این اقدام مشکلی حل نخواهد شد.

وی با اشاره به انقاد وزیر بهداشت از مشکلات بیمه ها در اجرای برنامه پزشک خانواده، گفت: ما اصرار داریم که این برنامه عملیاتی شود و تا کنون با وزارت بهداشت همراهی خوبی داشته ایم. اما با تغییر در راس مدیریت وزارت رفاه ، مسئولان وزارت بهداشت باز هم مواضع قبلی خود را تغییر داده و همکاری بیمه ها با وزارت بهداشت را زیر سئوال برده اند.

حافظی با اشاره به دورانی که به عنوان مدیرعامل بیمه خدمات درمانی مشغول خدمت بوده است، افزود: در سال 88 پیش بینی می کردیم که چنین فرافکنی علیه بیمه ها صورت بگیرد.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با بیان اینکه دفترچه های درمانی در سه استان کشور برای اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده در شهرها صادر شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر ارائه لیست بیمه شدگان هستیم که دانشگاههای علوم پزشکی باید ارائه بدهند. در واقع، هم اکنون تاخیر در ارائه لیست بیمه شدگان وجود دارد و از ناحیه بیمه ها مشکلی نیست که بخواهد مانع از اجرای برنامه پزشک خانواده شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر بهداشت در صحن مجلس مبنی بر اینکه عملکرد بیمه ها در ارتباط با پرداختها بد است، گفت: اگر کاهش زمان پرداخت بدهی معوق از 9 ماه به 3.5 ماه بد است، می پذیریم. اگر افزایش پرداختها از 405 میلیارد تومان به 725 میلیارد تومان بد است، می پذیریم.

حافظی تاکید کرد: اما مطمئن باشید هیچ مشکلی از جانب بیمه ها در اجرای برنامه پزشک خانواده وجود ندارد.