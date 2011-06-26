اخبار کوتاه فرهنگی از کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان مسابقه عکاسی ریواس شهربابک اعلام شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهربابک گفت: مسابقه عکاسی ریواس با هدف شناسایی استعدادهای عکاسی و همچنین شناساندن دشت ریواس، طبیعت و آثار تاریخی شهر بابک در سطح استان برگزار شد.

عباس قاسمی ابراز داشت: 78 نفر در مسابقه مذکور شرکت کردند و تعداد 125 عکس به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری توسط داوران استانی با توجه به ترکیب بندی، کادر بندی، نور و موضوع عکس و همچنین توجه به موضوع شکار لحظه ها حمزه مومنی رتبه اول را کسب نمود و حمید افضلی، علی اصغر فروتنی ، حمیده فارسی نژاد و محدثه منصوری نیز به ترتیب رتبه دوم تا پنجم را کسب کردند.

وی گفت: تعداد 42 عکس انتخاب شده از آثار ارسالی به دبیرخانه در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و هچنین اهداء جوایز و لوح تقدیر به برگزیدگان طی مراسمی انجام خواهد شد.

دیدار فرماندار بردسیراز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرماندار بردسیر طی بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بردسیر در جریان مشکلات و مسائل موجود در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان قرار گرفت.

در این دیدار سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی بردسیر گفت: کمبود فضای فرهنگی و هنری و همچنین نبود امکانات ما را بر آن داشته تا بیکار ننشسته و دست به ابتکاراتی بزنیم که ساخت محل تمرین نمایش و موسیقی در پارکینگ اداره و راه اندازی سینما باز در پارک ناظرزاده با همکاری شهرداری از ان جمله است که مورد استقبال طیف گسترده ای از مردم قرار گرفته و سعی داریم آن را در سایر پارک ها نیز اجرا کنیم.

موحدی نیا در این بازدید قول مساعد داد که همکاری خود و سایر دستگاه های دولتی را از چنین طرحهایی ادامه دهد.

سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی زرند برگزار شد

جلسه فرهنگ عمومی اول تیر ماه در محل اداره اوقاف زرند برگزار شد.

حمید کاربخش دبیر جلسه با بیان برنامه های اجرا شده در خرداد و حضور مردم در برنامه های فرهنگی هنری به خصوص جشن بزرگ مولود کعبه خواستار اجرای برنامه های با شکوه در ایام شعبانیه شد.

در این جلسه نماینده مردم زرند با برشمردن کارهای قابل توجه شورای فرهنگ عمومی گفت: ما نیز دنبال آن هستیم تا در زمینه های فرهنگی بتوانیم در کنار شما باشیم و در این عرصه حضور جدی داشته باشیم.

در این جلسه قرار شد تا با همکاری ارشاد اسلامی نظارت بیشتری به جشن های ایام شعبان شود.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در بافت

دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس شورای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافت در جلسه شورای فرهنگی عناوین مهم ترین دستور کار جلسات شورا در سال جاری را ارائه کرد.

محمدی نژاد ضمن تاکید بر تشکیل منظم و مستمر جلسات شورا خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت کاربردی نمودن مصوبات شورای فرهنگ عمومی شد.

وی در ادامه سخنان خود از تشکیل کمیته آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی با محوریت دادگستری و نیروی انتظامی جهت بررسی هنجارهای اجتماعی و مسائل مربوط به اوضاع فرهنگی شهر خبر داد.

امام جمعه بافت نیز در این جلسه طی سخنانی الگوپذیری همه جانبه مردم از شیوه و منش ائمه معصومین جهت اصلاح فردی و اجتماعی را لازم دانست.

حجت الاسلام علی ابراهیمی ضمن اشاره به حضور گسترده آحاد مردم در مراسم اعتکاف از استقبال بی نظیر جوانان و نوجوانان متدین در مراسم اعتکاف امسال تقدیر کرد.

وی گفت: جوانان ما جوانانی دیندار و متعهد هستند که باید قدر آنها را بدانیم ممکن است در این بین کسانی به دلایل مختلف مشکلاتی داشته باشند لذا نباید این مشکل به همه جوانان تعمیم داده می شود.

در این جلسه دادستان بافت ضمن تقدیر از همکاری سایر دستگاه ها خواستار حساسیت و توجه بیشتر مراجع فرهنگی به ویژه شورای فرهنگ عمومی جهت فراهم نمودن زمینه لازم در راستای اعتلای فرهنگ عمومی شد.

علی محقق در این خصوص بر فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار مختلف در خصوص معضلات و مفاسد اجتماعی از جمله شرب خمر، موسیقی مبتذل، اعتیاد، دوست یابی دختر و پسر تاکید کرد.

رضا شفیعی شهردار بافت طی سخنانی میزان جرم و تخلف و درصد ناهنجارها را در بافت در مقایسه با سایر شهرستان ها کم اعلام کرد و متذکر شد این مسئله نباید مورد غفلت قرار گیرد و همچنان دستگاه های مربوط باید در جهت شناسایی و ارشاد افراد متخلف و کاهش درصد جرائم تلاش کنند.