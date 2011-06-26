طرح سیستم هوادهی در 22 مزرعه پرورش ماهی گلستان اجرا شد

سید علی اکبر علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در این واحدها با مساحت 138 هکتار به تعداد 140دستگاه بصورت ترویجی مشارکتی با اعتبار یک میلیارد ریال انجام شد.

وی اظهار داشت: طرح مکانیزاسیون مزارع و آببندان های دو منظوره کشاورزی ماهیان گرم آبی با توجه به امر هدفمند ی یارانه ها و افزایش تولید در واحد سطح استان گلستان به اجرا درآمد.

وی عنوان کرد: با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و خشکسالی، همچنین کمبود آب و کاهش هزینه ها و افزایش راندمان تولید در امر پرورش ماهیان گرم آبی این طرح اجرا شد.



علیمحمدی گفت: در اجرای این طرح که با مشارکت صاحبان مزارع انجام شده است به ازای هر یک دستگاه هواده ترویجی از سوی شیلات یک دستگاه و نیز از سوی تولیدکنندگان خریداری شده است .

وی یادآور شد: این طرح در مزارع و آببندان های دارای برق متناوب (سراسری) هستند به اجرا در آمده است و از مزایای این طرح کاهش تعویض آب و بهبود کیفیت فیزیک - شمیایی آب، همچنین افزایش تولید در واحد سطح و تامین اکسیژن مورد نیاز در طول شبانه روز است.

علیمحمدی درادامه گفت:در این طرح تولیدکنندگان از افزایش 20 درصدی تولیدبرخوردار می شوند و شیلات آمادگی همکاری با صاحبان مزارع و آببندان های برق دار برای استفاده از این طرح را دارد.