کهگیلویه و بویراحمد میزبان اولین تور بین المللی دوچرخه سواری "دنا"

مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه وبویراحمد به خبرنگار مهر گفت: 13تیم داخلی و خارجی در این مسابقات شرکت می کنند.

وی افزود: تیم‌هایی از کشورهای ترکمنستان، ترکیه، عراق، سوریه و چند کشور دیگر در در این تورنمت به رقابت می پردازند.

شفیعی عنوان کرد: همچنین دوچرخه ‌سواران شش استان مطرح کشور به همراه دو تیم از استان کهگیلویه و بویراحمد در این تور حضور دارند.

مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: این تور، ششمین تور بین المللی ایران است که برای اولین بار با نام "دنا" در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

وی گفت: از ابتدای سال جاری دو تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان و تهران برگزار شده است.

شفیعی بیان داشت: این تور از هشت تا 12تیرماه جاری و در چهار مرحله در شهرستانهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری مطلوب و منظم این مسابقات، تور بین المللی دوچرخه سواری دنا در فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ثبت شود.

مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه وبویراحمد همچنین تور دوچرخه ‌سواری دنا را یک رخداد بزرگ فرهنگی و ورزشی در این استان عنوان کرد و افزود: معرفی طبیعت بکر، ارزش‌های اصیل فرهنگی و جاذبه های دیدنی کهگیلویه و بویراحمد نخستین هدف برگزاری این تور است.