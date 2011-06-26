پنج آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون دیگر تایید صلاحیت گرفتند

محمدحسین کلانترمعتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون در سال جاری با حضور مسئولان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن ای تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه صدورگواهینامه های چند آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: به دنبال بررسی ها در نهایت با صدور گواهینامه برای پنج آزمایشگاه اتخاذ تصمیم شده است.

کلانترمعتمدی اضافه کرد: در این خصوص، آزمایشگاه دنا فراز صنعت (زمینه فعالیت: آزمونهای سیم و دسته سیم خودرو) و آزمایشگاه کربن ایران (زمینه فعالیت: آزمونهای دوده) تایید صلاحیت شده اند.

وی یادآور شد: همچنین آزمایشگاه نوین شیمیار (زمینه فعالیت: آزمونهای شیمی تر و دستگاهی آب، کودها و مواد معدنی)، آزمایشگاه آرین دید گستر (زمینه فعالیت: آزمونهای تیغه و بازوی برف پاک کن انواع خودرو) و آزمایشگاه آروین سیستم (زمینه فعالیت: کالیبراسیون) تایید صلاحیت شده اند.