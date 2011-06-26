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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

یک میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

یک میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌ های مردمی و خانواده گفت: در زمان حاضر بیش از یک میلیون دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی مدارس غیر دولتی کشور تحصیل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرشته حشمتیان شمار دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را یک میلیون و 156 هزار و 695 نفر (با احتساب آمادگی و بزرگسالان) اعلام کرد و افزود: این شمار دانش‌آموز در 16 هزار و 778 مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

وی شمار مراکز غیردولتی آموزشی را هشت هزار و 404 واحد اعلام کرد و گفت: از این شمار، چهار هزار و 45 واحد مربوط به آموزشگاه‌های علمی آزاد (متوسطه و کنکور) و چهار هزار و 359 واحد نیز به آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی اختصاص دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش به برنامه‌های این معاونت برای مدارس غیردولتی در سال تحصیلی 90 - 91 اشاره کرد و افزود: رتبه‌بندی مدارس و مراکز غیردولتی براساس عملکرد و شاخص ‌های آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات، سیستم ‌اداری و مالی ـ آموزش کارکنان شاغل در مدارس غیردولتی از برنامه های این معاونت است.

حشمتیان درباره نرخ جدید شهریه مدارس غیردولتی گفت: براساس مصوبه شورای نظارت مرکزی مدارس غیردولتی، حداکثر تا 10 درصد به نرخ شهریه‌های سال قبل اضافه شده است و این افزایش براساس امتیازهای کسب شده مدارس یاد شده اعمال می شود.
 

کد مطلب 1344645

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