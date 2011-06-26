به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در عرصه فرهنگی کشور شاهد افراط و تفریط‌های فراوانی هستیم اظهار داشت: یکی از این زمینه‌ها پرداختن به موضوع اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان است که هر از چند گاهی مدیران سیاسی و بخش‌های مختلف وارد این عرصه می‌شوند و ستادهای تصمیمی گیری تشکیل داده و اعتباراتی به این امر اختصاص می‌دهند.



وی افزود: با وجود همه دستگاه‌هایی که در این عرصه فعالیت‌های مقطعی داشته‌اند اما امروز جمعیت ۱۸ میلیونی دانش آموزان به غیر از آموزش و پرورش و بخش‌های حوزوی از جمله دفتر تبلیغات اسلامی حامی دیگری در این خصوص ندارند.



غفلت در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان



معاون تبلیغی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان دچار غفلت بزرگی شده‌ایم افزود: دولت در طول سه سال گذشته هیچگونه توجهی به این امر نداشته است و همه حرف‌ها در حد شعار بوده است.



منابع فرهنگی دولت در مسیر صحیح خود قرار ندارد



وی عنوان کرد: علی‌رغم رویکرد خوبی که دولت در بخش فرهنگ داشته است ولی منابع آن در مسیر صحیح و مجاری تعریف شده خود قرار ندارد و چند هزار میلیارد تومانی که دولت برای حمایت از بخش فرهنگ از آن یاد می‌کند در امور غیر فرهنگی و در برخی موارد ضد فرهنگی هزنیه می‌شود.



حجت الاسلام زادهوش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی در طول دهه‌های گذشته منشاء آثار خدمات علمی و تبلیغی فراوانی بوده لست اظهار داشت: در مقطع مدیریت جدید کنونی دفتر تبلیغات با شتاب و گستره وسیعتری اهداف خود را بازخوانی و دنبال می‌کند.



اجرای ۳۲ برنامه تبلیغی فرهنگی با رویکرد قرآنی



معاون تبلیغی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با گسترش رویکرد قرآنی دنبال خواهد شد افزود: در دوره جدید مدیریت دفتر تبلیغات تعداد ۳۲ برنامه فرهنگی و تبلیغی با رویکردی قرآنی اجرا خواهد شد.



وی اظهار داشت: تخصصی شدن امر تبلیغ یکی دیگر از خواست‌های اساسی دوره مدیریتی جدید دفتر است گه در این راستا گام‌هایی نیز برداشته شده و اعزام مبلغان به نقاط مختلف کشور نیز منوط به تخصص آن‌ها می‌باشد.



دفتر تبلیغات، خدمات علمی و تبلیغی خود را خارج از مرز‌ها منتقل می‌کند



زادهوش گسترش تبلغ در عرصه بین الملل را از دیگر رویکرد‌های جدید معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برشمرد و خاطر نشان کرد: دفتر تبلیغات از همه امکانات خود در این می‌نه استفاده خواهد کرد تا خدمات علمی و تبلیغی خود را به خارج از مرزهای کشور منتقل کند.



معاون تبلیغی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به راه اندازی مرکز تربیت مبلغ در عرصه بین الملل افزود: ماموریت اصلی این مرکز جذب و تکمیل آموزش‌های تخصصی به زبان انگلیسی برای مبلغیینی است که به زبان تسلط دارند.



وی در ادامه با بیان اینکه دو نشریه به تعداد نشریات دفتر تبلیغات اسلامی اضافه شده است افزود: فصل نامه آفرینه که در زمینه ادب و هنر فعالیت می‌کند و همچنین دو ماه نامه منبر به منظور پشتیبانی علمی و فرهنگی سخنرانان و خطبا در سراسر کشور منتشر خواهد شد.



برگزاری همایش هنر و تبلیغ در نیمه اول سال ۹۰



وی عنوان کرد: مقدمات برپایی همایش هنر و تبلیغ نیز فراهم شده که به منظور شناسایی نسبت بین عرصه‌های هنری و تبلیغی و ایجاد ارتباط بین این دو موضوع برگزار خواهد شد و در این راستا نیز تا کنون مقالاتی خوبی به دبیرخانه همایش ارسال شده است و امیدواریم بتوانیم این همایش را در نیمه اول سال جاری برگزار کنیم.



حجت الاسلام زادهوش برپایی نمایشگاه عکس حوزه و روحانیت را از جمله برنامه‌های سال جاری معاونت تبلیغی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: تا کنون هزاران عکس از ۲۲ استان کشور توسط صد‌ها هنرمند به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شده است که معرف فعالیتهای روحانیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، خدماتی، سیاسی ودفاع مقدس است.



معاون تبلیغی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی اضافه کرد: عکس‌های برگزیده در نمایشگاهی در سالن اشراق به مدت ۱۰ روز به نمایش گذاشته خواهد شد و گزیده عکس‌های نیز در قالب کتابی منتشر می‌شود.



وی همچنین به برکزاری شب شعر با حضئر عبدالرحمان فرزند مفتی بزرگ مصر اشاره کرد و اظهار داشت: این شاعر مصری ابیاتی در خصوص دفاع از مردم مسلمان بحرین، غزه و فلسطین در حضور صد‌ها نفر از نخبگان و فضلای کشورهای اسلامی قرائت کرد که در نوع خود منحصر به فرد بود.