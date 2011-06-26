مسئولیت صدور مجوز اجرا با شورای ارزشیابی و نظارت است

رحمت امینی به خبرنگار مهر گفت: یکی از دغدغه‌های من هنرمندان تئاتر آزاد و وضعیت نمایش‌هایی است که در این حوزه اجرا می‌شود، هنرمندان تئاتر آزاد مستقل هستند و هزینه‌های مختلف اجرا را خود تقبل می‌کنند و این ارزشمند است، حتی در بخش خصوصی‌سازی هم هنرمندان تئاتر آزاد اهمیت و جایگاه خود را دارند.

این مدرس تئاتر افزود: بخش عمده این هنرمندان برای شادی و سرگرمی مردم کار می‌کنند و این وجه از کارشان هم مهم است، هنرمندان تئاتر آزاد طیفی گسترده‌اند که باید حمایت شوند. من نه تنها آنها را فراموش نمی‌کنم، بلکه بنا به مسئولیت حرفه‌ای که دارم هر هفته به تماشای یکی از آثار این هنرمندان می‌روم و از فعالیت‌هایشان بی‌اطلاع نیستم.

امینی ادامه داد: نمی‌خواهم در این گفتگو پاسخ فردی را بدهم، می‌خواهم نکاتی را یادآوری کنم، آقای شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگز و به هیچ شیوه توصیه‌ای درباره اجرا شدن یا نشدن یک اثر نداشته است، ایشان اصلا در این حوزه‌ها دخالت نمی‌کند. صدور یا عدم صدور مجوز برای اجرای یک نمایش با شورای ارزشیابی و نظارت است.

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت گفت: هنرمندان تئاتر آزاد دو گروه هستند، گروهی که در انجمن تئاتر آزاد عضو هستند مثل آقای صباح کوهی و مجید جعفری و ... دیگری دوستانی که در این تشکل عضو نیستند مانند بابک والی و بهزاد محمدی و... متاسفانه بین این دوستان اختلاف وجود دارد و ما هرگز وارد این اختلاف‌ها نمی‌شویم.

وی افزود: ما در حوزه ارزشیابی و نظارت پاسخ‌گوی پیشنهادها برای اجرای عمومی هستیم، سالن و نمایش را بازبینی و برطبق قوانین مجوز صادر می‌کنیم، وظیفه قانونی‌مان را انجام می‌دهیم و به مطالبات پاسخ می‌دهیم، حمایت ما از تشکل‌های صنفی تئاتری به معنای دخالت در اختلاف‌های آنها نیست. امیدوارم دوستان در حوزه مسئولیت‌های قانونی ما انتظار داشته باشند و توقع ورود ما به حوزه‌هایی دیگر را نداشته باشند.