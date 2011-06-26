300 کارگاه ریخته گری در محدوده شهر اصفهان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فولادگر صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهری تصریح کرد: تمام این کارگاهها در محدوده شهر مستقر بوده و سوخت آنها نفت سیاه است از این رو بر اساس معیارهای زیست محیطی این کارگاههای ریخته گری مشمول بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها بوده و باید تعطیل شوند.

وی افزود: تمام دستگاههای اجرایی و تصمیم گیران در این زمینه باید با یکدیگر همکاری کنند و تمام کارگاههایی که با اخذ مجوزهای لازم مشغول به فعالیت هستند و دستگاهها و ادارات مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مشکلات مالی و عدم دسترسی به بازار کار مشکل اصلی مدیران کارگاهها برای انتقال به شهرکهای صنعتی است.

وی تاکید کرد: مسئولان شهرکهای صنعتی تمهیدات لازم را برای استقرار و فعالیت این کارگاهها اندیشیده و در این زمینه از هیچ تلاشی برای تسریع در این امر دریغ نکنند.

فولادگر در خصوص زباله های مطبها و مراکز درمانی بیان داشت: هنوز مطبها و مراکز درمانی خصوصی در بحث جمع آوری زباله ها بلاتکلیف بوده و شهرداری به طور جداگانه اقدام به جمع آوری زباله های این مراکز می کند.

وی تصریح کرد: نظارت اصولی و اساسی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به ویژه معاونت بهداشتی در این زمینه و پیش بینی راهکارهای اصولی و مطلوب برای بی خطر سازی زباله های مطبها مراکز درمانی خصوصی ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه محل دفن زباله های شهرداری در گردنه زینل مبنع عظیم گاز متان است، افزود: این منطقه اخیرا به اراضی تحت پوشش سازمان انرژی اتمی الحاق و دسترسی به آنها مشکل شده است.

وی با بیان اینکه طرح استفاده از بیوگاز در چند سال گذشته توسط مسئولان شهرداری در این منطقه بلاتکلیف مانده است، اضافه کرد: با الحاق شدن اراضی گردنه زینل به محدوه سازمان انرژی اتمی اجرای این طرح و استحصال بیوگاز با مشکل مواجه شده و جلسات و نشستهای متعدد در این زمینه بی نتیجه بوده است.