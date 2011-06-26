به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با اینکه شورای اسلامی شهر قم سه ماه برای انتخاب شهردار جدید فرصت دارد، اما تلاش خواهیم کرد طی یکماه آینده شهردار جدید را معرفی کنیم.



وی اضافه کرد: چهار گزینه برای جایگزینی عابدینی‌پور وجود دارد که شورای اسلامی شهر قم یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.



آتش‌زر با تاکید بر ثبات مدیریتی در شهرداری قم اظهار داشت: در طول فعالیت سه دوره شورای اسلامی شهر، افرادی همچون وکیلی، بختیاری‌فر، احمدی بافنده و عابدینی‌پور هر کدام به مدت دو تا سه سال در شهرداری قم فعالیت کردند.



وی اضافه کرد: ما خوشحال می‌شویم که از فردی برای تصدی مدیریت شهرداری قم استفاده کنیم که حداقل 7 الی 8 سال بتواند در سمت خودش فعالیت کند.



استعفای انتخاباتی



محسن عابدینی‌پور که حدود 33 ماه بر کرسی صندلی مدیریت شهرداری قم تکیه زده بود در سال گذشته چندین بار از سمت خود استعفا داد ولی شورای اسلامی شهر قم استعفای وی را نپذیرفت.



وی در استعفای اخیر خود مسئله شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دلیل اصلی این استعفا اعلام کرد و اعضای شورای اسلامی چاره‌ای جز پذیرش استعفای وی نداشتند.



البته در محافل سیاسی استان قم این گمان مطرح است که عابدینی‌پور برای پذیرش استعفای وی از سوی شورای شهر از ابزار انتخابات مجلس استفاده کرده و ممکن است در این انتخابات شرکت نکند.



وقتی خبر استعفای انتخاباتی عابدینی‌پور منتشر شد تعدادی از رسانه‌های جمعی، وی را رقیب اصلی دکتر لاریجانی در حوزه انتخابیه قم معرفی کردند.