جمع آوری پنج هزار دیش در کرمان/ اخذ جریمه و دستگیری افراد شایعه است

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح جمع آوری ماهواره ها مطابق قانون خبر داد.

وی تصریح کرد: طرحی که در حال اجرا است در راستای جمع آوری تجهیزات ماهواره ای انجام می شود و در این زمینه برخلاف شایعات هیچ فردی دستگیر و جریمه نشده است و تنها در راستای جمع آوری دیشها اقدام می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت کشف ماهواره از یک منزل مسکونی یارانه نقدی آن خانوار کاهش می یابد گفت: این مسائل شایعه است و صحت ندارد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان افزود: تاکنون تعدادی دیش در کرمان جمع آوری شده است و هم اکنون تمرکز در برخی شهرکهای شهر است که آمار بیشتری ماهواره در آنها وجود دارد.

سرهنگ پریور ادامه داد: این طرح مراحل مختلف دارد و در قالب این مراحل مناطق مختلف شهر تحت پوشش قرار می گیرد.

وی در خصوص شناسایی و دستگیری افرادی که راستای توزیع ، نصب و فروش تجهیزات ماهواره ای اقدام می کنند گفت: طبق قانون این افراد متخلف هستند و در صورت شناسایی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی با حکم قضایی و با اگاهی صاحب خانه نسبت به جمع آوری دیشها اقدام می کنند و تنها در صورتیکه دیش در محلی قابل روئیت باشد به دلیل اینکه جرم مشهود است نسبت به جمع آوری آن اقدام می کنند.

این مسئول انتظامی افزود: نیروی انتظامی در این خصوص کاری به کمیت و یا کیفیت و یا بحثهای محتوایی در خصوص استفاده از ماهواره ندارد و تنها در راستای قانون جمع آوری ماهواره ها مصوب مجلس شورای اسلامی عمل می کند.

وی ادامه داد: این قانون در سایر استانها نیز اجرا شده و یا درحال اجرا است و در کرمان نیز باید دیر یا زود انجام شود.

وی گفت: در خصوص کانالهای استانی نیز صدا و سیما تجهیزاتی برای دریافت امواج این شبکه ها در اختیار مردم قرار می دهد که باید از این سیستم ها استفاده شود از سوی دیگر برخی کانالهای نیز هستند که اصولا برای خارج از کشور برنامه تولید می کنند و دریافت این کانالها برای داخل کشور ضرورتی ندارد.