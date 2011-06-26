70 میلیارد ریال برای گردشگری کبودوال تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از این سد افزود: با این اعتبارتوسط بخش خصوصی، توسعه گردشگری منطقه کبودوال وسد به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: با اجرای این پروزه مهم مسافران داخلی وخارجی می توانند در این منطقه اسکان یابند.

عباسی به افتتاح اولین اسلوفود گلستان درمحل هتل کانیارعلی ابادکتول اشاره کرد و گفت این مکان گردشگری درزمینی بمساحت بیش از سه هزارمترمربع وبااعتبار700میلیون تومان به بهره برداری رسید.

شهرستان علی آبادکتول در40 کیلومتری شرق گرگان مهمترین شهر توریستی گلستان محسوب می شود.

دهنه محمدآبادکتول و زرین گل، آبشار تمام خزه ای جهان کبودوال از مناطق گردشگرپذیر این شهرستان هستند.