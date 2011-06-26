شورای اسلامی شهر کمبریج تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کمرن رئیس این شورا گفت: بسیاری از مسلمانان این شهر از کشورهای مختلف و پیشینه های متفاوت گردهم جمع شده اند. ما از نظر فرهنگی بسیار متنوع هستیم، اما از نظر ایدئولوژیکی اشتراکات بسیاری داریم.

شورای اسلامی کمبریج نمایندگی 29 سازمان اسلامی و 7 هزارمسلمانااین شهر را برعهده دارد و سکویی برای گروه های مختلف محسوب می شود که پس از افتتاح رسمی به جذب سازمانهای اسلامی بیشتری امیدوار است.

شورای مسلمانان کمبریج می خواهد بعنوان یک سازمان پوششی، ترویج کننده صلح، تساهل و درک میان مردم باشد.

میرزا بیگی معاون دبیرکل این شورا با اشاره به اینکه سازمانهای مختلفی برای برگزاری رویدادها و مراسم جمعی دچار مشکل می شوند، اما با وجود تأسیس یک شورای جدید تمام سازمانها تحت یک سازمان پوششی با زمینه های مشترک فعالیت می کنند.

مسئولان این شورا همچنین اعتقاد دارند این سازمان پوششی می تواند به ترویج و تبلیغ پیام صلح و اتحاد میان مسلمانان و جامعه گسترده تر بپردازد.

