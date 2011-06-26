اخبار کوتاه از سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی اردکان نرم افزار حدیث رایانه شامل 810 حدیث از ائمه معصومین (ع) تهیه و بین کلیه ادارات و ارگانهای این شهرستان توزیع شد.

حجت الاسلام حاجی اسماعیلی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردکان اظهار داشت: این نرم افزار قابلیت نصب بر روی سیستمها برای تعویض محیط کار ویندوز (بک گراند) را داراست و محتوی احادیث است.

برگزاری مراسم افتتاحیه کلاسهای اوقات فراغت در شهرستان طبس

مراسم افتتاحیه کلاسهای اوقات فراغت هسته های فرهنگی جوان و بوستان معرفت شهرستان طبس با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و روحانی مستقر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن تقدیر از فعالیتهای حجت الاسلام شکری روحانی مستقر منطقه گفت: این فعالیتها برای ترویج دین مبین اسلام و مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی با اشاره به چهار هزار شهید استان یزد گفت: شهدا بهترین سرمایه وجودی خویش را فدای اسلام و و کشور کردند و اگر خون این عزیزان و مجاهدتهای آنها نبود بی شک اکنون شکوفایی علمی دانشمندان جوان در این کشور شکل نگرفته بود.

دیدار نماینده اداره تبلیغات اسلامی تفت با اعضا شورای اسلامی روستای اسلامیه

نماینده اداره تبلیغات اسلامی تفت با اعضا شورای اسلامی روستای اسلامیه و دهیار منطقه دیدار و گفتگو کرد.

در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسلامی اسلامیه و دهیار منطقه و نماینده اداره تبلیغات در محل خانه قرآن اسلامیه برگزار شد، قرار شد زمینی برای خانه قرآن این روستا از طرف شورای اسلامی واگذار شود و دهیار قول پیگیری آن را داد.

از دیگر تصمیمات این جلسه می توان به قبول هزینه پذیرایی کلاسهای تابستان توسط شورای اسلامی و انتخاب مکانی جهت کلاسهای قرآنی و بوستان معرفت و هسته های فرهنگی اشاره کرد.