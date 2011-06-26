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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

سالارکیا خبر داد:

راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد البرز

راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: همزمان با هفته قوه قضائیه، شعبه شورای حل اختلاف ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز در کرج راه اندازی شد.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم با راه اندازی این شعبه امور حقوقی مددجویان این نهاد با همکاری مسئولین قضایی در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بیش از 50 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در استان البرز از خدمات مختلف این نهاد بهره مند هستند و رسیدگی ویژه به مسایل حقوقی مددجویان در دستور کار کمیته امداد قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ، حمایت و پشتیبانی از مددجویان کمیته امداد را از اهداف راه اندازی شعبه حل اختلاف عنوان کرد و گفت: برکت راه اندازی و افتتاح این شعبه برای محرومان و نیازمندان، کمتر از حمایت ایتام نیست.

تسریع در رسیدگی به پرونده های مددجویان دنبال می شود
 
رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز  نیز گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده های مددجویان هدف اصلی شورای حل اختلاف ویژه کمیته امداد است.
 
 لقمان کیاپاشا اظهار داشت: در حال حاضر  شعبه های تخصصی حل اختلاف ویژه اصناف، بیمه، تصادفات، خانواده راه اندازی شده است و به زودی شعبه ویژه مددجویان بهزیستی نیز افتتاح خواهد شد.
 
وی ضمن تقدیر از همکاری مسئولین امداد در راه اندازی شعبه ویژه مددجویان یادآور شد: شورای حل اختلاف با هدف رسیدگی به پرونده هایی که از پیچیدگی کمتری برخوردارند راه اندازی شده است.
 
این مسئول افزود: این امر کمک می کند تا با مشارکت مردم در رسیدگی به پرونده ها، سنت صلح و سازش احیا شود.
 
شوراهای حل اختلاف وظیفه رسیدگی به امور و اموال دولتی را بر عهده ندارند
 
وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف وظیفه رسیدگی به امور و اموال دولتی را بر عهده ندارند، بیان کرد: در راستای رسیدگی به امور حقوقی محرومان و نیازمندانی و تعداد که تحت پوشش این نهاد مقدس هستند، شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد راه اندازی شد.
 
کیاپاشا افزود: سال 89 تعداد 131 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف گردید و به آن رسیدگی شد.
 
رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز یادآور شد: با توجه به مشکلات این استان از قبیل مهاجرپذیری و آمار بالای پرونده ای وارده به شورای حل اختلاف، 23 درصد پرونده های مختومه مصالحه شده است.
 
وی اضافه کرد: حمایت و پشتیبانی و نگهداری همه جانبه از طرف شورای حل اختلاف و کمیته امداد ضرورت دارد و باید سعی شود تا خروجی این حمایت ها به مصالحه بیانجامد. 
کد مطلب 1344667

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