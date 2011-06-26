راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد البرز

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم با راه اندازی این شعبه امور حقوقی مددجویان این نهاد با همکاری مسئولین قضایی در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بیش از 50 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در استان البرز از خدمات مختلف این نهاد بهره مند هستند و رسیدگی ویژه به مسایل حقوقی مددجویان در دستور کار کمیته امداد قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ، حمایت و پشتیبانی از مددجویان کمیته امداد را از اهداف راه اندازی شعبه حل اختلاف عنوان کرد و گفت: برکت راه اندازی و افتتاح این شعبه برای محرومان و نیازمندان، کمتر از حمایت ایتام نیست.

تسریع در رسیدگی به پرونده های مددجویان دنبال می شود

رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز نیز گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده های مددجویان هدف اصلی شورای حل اختلاف ویژه کمیته امداد است. لقمان کیاپاشا اظهار داشت: در حال حاضر شعبه های تخصصی حل اختلاف ویژه اصناف، بیمه، تصادفات، خانواده راه اندازی شده است و به زودی شعبه ویژه مددجویان بهزیستی نیز افتتاح خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری مسئولین امداد در راه اندازی شعبه ویژه مددجویان یادآور شد: شورای حل اختلاف با هدف رسیدگی به پرونده هایی که از پیچیدگی کمتری برخوردارند راه اندازی شده است.

این مسئول افزود: این امر کمک می کند تا با مشارکت مردم در رسیدگی به پرونده ها، سنت صلح و سازش احیا شود.

شوراهای حل اختلاف وظیفه رسیدگی به امور و اموال دولتی را بر عهده ندارند

وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف وظیفه رسیدگی به امور و اموال دولتی را بر عهده ندارند، بیان کرد: در راستای رسیدگی به امور حقوقی محرومان و نیازمندانی و تعداد که تحت پوشش این نهاد مقدس هستند، شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد راه اندازی شد.

کیاپاشا افزود: سال 89 تعداد 131 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف گردید و به آن رسیدگی شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز یادآور شد: با توجه به مشکلات این استان از قبیل مهاجرپذیری و آمار بالای پرونده ای وارده به شورای حل اختلاف، 23 درصد پرونده های مختومه مصالحه شده است.

وی اضافه کرد: حمایت و پشتیبانی و نگهداری همه جانبه از طرف شورای حل اختلاف و کمیته امداد ضرورت دارد و باید سعی شود تا خروجی این حمایت ها به مصالحه بیانجامد.