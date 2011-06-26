به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاونین رسانه ملی با بیان اینکه بسیاری از معضلات اخلاقی و اجتماعی را میتوان با برنامههای صدا و سیما حل کرد امروز رسانههای فاسد و مفسدی هستند که همه چیز را هدف قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در مقابل این رسانههای فاسد و مفسد ما باید تلاشمان را بیشتر کنیم در غیر این صورت اینها از ما پیشی خواهند گرفت و ما راه به جایی نخواهیم برد.
این مرجع تقلید ریشه بسیاری از مفاسد را رسانههای ناسالم دانست و خطاب به معاونان رسانه ملی گفت: شما باید تلاش بیشتری داشته باشید تا مردم را با معارف ناب اهل بیت(ع) آشنا کنید و این راه مقابله با آنهاست.
آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: با تبیین معارف دینی میتوان مسائل تربیتی و اخلاقی را به نحو جذاب برای جامعه و به ویژه نسل جوان تبیین کرد و از رواج ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی کاست.
وی با بیان اینکه صدا و سیما در این عرصه وظیفه سنگینی دارد، تاکید کرد: صدا و سیما باید مثل یک دانشگاه باشد، متاسفانه بعضی از فیلمها و مسابقههایی که از صدا و سیما پخش میشود، هنوز استاندارد نشده است و این برنامهها، ممکن است برنامههای دینی این رسانه را نیز خنثی میکند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه انقلاب ما اسلامی است، اظهار داشت: تا این جوانان مؤمن در خط ما هستند، این انقلاب نیز پابرجا است، اما اگر این جوانان از دست بروند هیچ چیز کارایی نخواهد داشت و همه چیز ما از دست خواهد رفت.
رنگ و بوی معنویت درتمام برنامه وجود داشته باشد
وی در ادامه تصریح کرد: ما مخالف برنامههای شاد و طنز و سرگرم کننده در رسانه ملی نبوده و نیستیم، اما باید متولیان این سازمان به گونهای برنامه ریزی کنند که رنگ و بوی معنویت و اخلاق در همه برنامهها هر چند به طور غیر مستقیم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به بدحجابی در کشور ابراز داشت: صدا و سیما باید مستقیم و غیر مستقیم روی این مساله کار کند، چراکه بیحجابی و بدحجابی باعث مفاسد اخلاقی و اجتماعی و ناهنجاریهایی زیادی شده است.
این مرجع تقلید با بیان اینکه برای از بین بردن معظلات اخلاقی و اجتماعی باید ریشهای فکر و عمل کرد افزود: ما نمیخواهیم کاری کنیم که غربیها بپسندند، در صدا و سیما نیز باید وضع این گونه باشد.
وی با بیان توصیههایی به مسئولان سازمان صدا و سیما اظهار داشت: در عین جاذبه داشتن باید به موازین اخلاقی و دینی عمل کرد، آزادی ما خط قرمزها و چارچوبهایی دارد که باید اینها را مراعات کنیم و از این رو کار رسانه ملی از سایر رسانهها سختتر است.
حوزه علمیه در رسانه ملی معرفی شود
آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود بیان و انعکاس شرح حال بزرگان حوزه از زبان شاگردان آنها از سوی رسانه ملی را اقدامی خوب و ارزنده توصیف کرده و ابرازداشت: باید زمینهای برای معرفی حوزههای علمیه و خدمات آنها فراهم شود و چه خوب است که هفتهای در سال به نام حوزههای علمیه باشد تا معلوم شود چه کارهای بزرگی در اینجا انجام میشود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر بیداری اسلامی که در کشورهای مختلف با مشکلات عظیمی ایجاد شده است، به دلیل اینکه رهبر دینی ندارند لذا به مشکل خوردهاند، اما ما این گونه نبودیم و با رهبری و تدبیر امام راحل مسائل به سرعت جمع شد و نظام اسلامی شکل گرفت و پایههای اساسی محکم آن نهاده شد.
آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه ما باید این نقطه اصلی را حفظ کنیم، بیان داشت: چیزی که جلوی مسائل و انحرافات را گرفت همین بود و در قضایای اخیر مربوط به انحراف که خطر فاش و آشکار شد نیز این مساله بسیار مؤثر بود.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ مرکز پژوهشی در شهر مقدس قم فعالیت میکنند، ابرازعنوان کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از مردم با اقدامات، عملکرد و فعالیتهای حوزههای علمیه و مراکز وابسته اطلاع آشنا نیستند و رسانه ملی میتواند بزرگان و حوزههای علمیه و خدمات و محصولات آنها را به جامعه معرفی کند
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