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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

ایمن سازی اجتماعی محور فعالیت های فرهنگی است

ایمن سازی اجتماعی محور فعالیت های فرهنگی است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان ایمن سازی اجتماعی را محور فعالیت های فرهنگی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در بازدید از دو مرکز آموزش زبان انگلیسی با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان گفت: برنامه های آموزشی یکی از مواردی است که خانواده ها در این ایام مد نظر دارند بنابراین اقبال و توجه به موسسات آموزشی بیش از پیش می شود و همین امر لزوم توجه دقت و مدیریت مناسب و دقیق در ایجاد فضایی مناسب و سالم را مشخص می کند.

سعیدی ادامه داد: توجه جدی از سوی مدیران محیط های آموزشی در بحث سلامت این محیط ها و دقت در انتخاب مدیران داخلی و اساتید باعث رغبت بیشتر و اطمینان خاطر خانواده ها نسبت به حضور فرزندانشان در چنین محیط های آموزشی می شود.

وی گفت: بحث ایمن سازی اجتماعی و تقویت بنیان های معرفتی و ارزشی موضوعی است که در محیط های آموزشی به موازات مدارس و آموزشگاه ها باید پیگیری شود زیرا جریان فرهنگی و اعتقادات متوقف نمی شود و توجه به این نکته ضروری است.

سعیدی عنوان داشت: یک محیط آموزشی سالم در ایام فراغت جوانان و نوجوانان می تواند در تعالی فکر، روحیه نشاط و شادابی و سلامت جسم موثر باشد و خواسته ما از مدیران موسسات آموزشی وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان توجه به همین نکته مهم و محوری است.

کد مطلب 1344676

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