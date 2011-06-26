ایمن سازی اجتماعی محور فعالیت های فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در بازدید از دو مرکز آموزش زبان انگلیسی با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان گفت: برنامه های آموزشی یکی از مواردی است که خانواده ها در این ایام مد نظر دارند بنابراین اقبال و توجه به موسسات آموزشی بیش از پیش می شود و همین امر لزوم توجه دقت و مدیریت مناسب و دقیق در ایجاد فضایی مناسب و سالم را مشخص می کند.

سعیدی ادامه داد: توجه جدی از سوی مدیران محیط های آموزشی در بحث سلامت این محیط ها و دقت در انتخاب مدیران داخلی و اساتید باعث رغبت بیشتر و اطمینان خاطر خانواده ها نسبت به حضور فرزندانشان در چنین محیط های آموزشی می شود.

وی گفت: بحث ایمن سازی اجتماعی و تقویت بنیان های معرفتی و ارزشی موضوعی است که در محیط های آموزشی به موازات مدارس و آموزشگاه ها باید پیگیری شود زیرا جریان فرهنگی و اعتقادات متوقف نمی شود و توجه به این نکته ضروری است.

سعیدی عنوان داشت: یک محیط آموزشی سالم در ایام فراغت جوانان و نوجوانان می تواند در تعالی فکر، روحیه نشاط و شادابی و سلامت جسم موثر باشد و خواسته ما از مدیران موسسات آموزشی وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان توجه به همین نکته مهم و محوری است.