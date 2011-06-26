اخبار "مهر" شفاف و به دور از غرض ورزی است

محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر اظهار داشت: همه روزه بخش قابل توجهی از زمان انسانهای این روزگار در خواندن خبر می گذرد که در این میان بازگویی حقیقت و بازتاباندن واقعیت، سهم دشواری است که بردوش خبرنگاران گماشته شده است.

وی گفت: خبرگزاری "مهر" به خوبی توانسته است نیاز مخاطبان خود را بشناسد و به افکار، ایده ها، نظرها و خواسته های مخاطبان احترام گذاشته و تاثیر شایان توجهی بر درک پیام مخاطبان خود بگذارد.

حسین پور افزود: این خبرگزاری با برخورداری از گنجینه ای از خبرنگاران متعهد و دلسوز توانسته است در حفظ هویت دینی و ملی، نگرش ها، دانش و آگاهی برای همه افراد جامعه سهم خود را به خوبی ایفا کند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت خبرگزاری مهر در بخش فناوری های نوین نیز گفت: خبرگزاری مهر با توجه به قدمت فعالیتش در درج اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات و درک لزوم و حساسیت این حوزه در دنیای امروز ، توانسته با درج اخبار شفاف و به روز و به دور از غرض ورزی و رعایت اصل امانتداری یکی از بهترین منابع خبری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه ای تخصصی بوده همکاران خبرگزاری مهر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی توانسته اند از تخصص خود در این بخش استفاده کنند و بدون شک یکی از نقاط قوت این خبرگزاری مربوط به این حوزه است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اهمیت رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و صنفی حرفه روزنامه نگاری و خبرنگاری به دلیل اینکه با مسائل و مفاهیم اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و مشارکت‌های مردمی در ارتباط است، بیشتر از سایر حرفه‌ها در کشور احساس می‌شود، خاطرنشان کرد: باید اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری را طوری تنظیم کرد که در چارچوب موازین قانونی و اخلاقی کشور بوده و مانع فعالیت‌های سالم خبری نباشد.