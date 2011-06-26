به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اختری دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با تاکید بر اینکه مهلت ثبت‌نام نامزدی در انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بارزسان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تمدید نخواهد شد، گفت: داوطلبان واجد شرایط در نامزدی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن روزنامه نگاران مسلمان تا پایان وقت اداری امروز 5 تیر فرصت دارند، بر اساس شرایط قبلی گفته شده در انتخابات هفتمین دوره انجمن ثبت‌نام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان روز دوشنبه مورخ 6 تیر در دفتر انجمن روزنامه‌نگاران برگزار خواهد شد، بنابراین مهلت ثبت‌نام نامزدی در انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن روزنامه‌نگاران تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه، ساعت 16 خواهد بود و زمان گفته شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اختری ادامه داد: رقابت و مشارکت اعضا در انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مانند 2 دوره گذشته پرشور و جدی است و شاهد رقابت تنگاتنگی در این زمینه خواهیم بود.

