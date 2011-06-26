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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

اختری:

مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان تمدید نمی‌شود

مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان تمدید نمی‌شود

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: مهلت ثبت‌نام نامزدی در انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بارزسان انجمن ‌روزنامه‌نگاران مسلمان تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اختری دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با تاکید بر اینکه مهلت ثبت‌نام نامزدی در انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بارزسان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تمدید نخواهد شد، گفت: داوطلبان واجد شرایط در نامزدی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن روزنامه نگاران مسلمان تا پایان وقت اداری امروز 5 تیر فرصت دارند، بر اساس شرایط قبلی گفته شده در انتخابات هفتمین دوره انجمن ثبت‌نام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان روز دوشنبه مورخ 6 تیر در دفتر انجمن روزنامه‌نگاران برگزار خواهد شد، بنابراین مهلت ثبت‌نام نامزدی در انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن روزنامه‌نگاران تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه، ساعت 16 خواهد بود و زمان گفته شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اختری ادامه داد: رقابت و مشارکت اعضا در انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مانند 2 دوره گذشته پرشور و جدی است و شاهد رقابت تنگاتنگی در این زمینه خواهیم بود.
 
کد مطلب 1344686

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