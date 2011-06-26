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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

رضایار خبر داد:

92 درصد بقعه های کشور فاقد زیرساخت فرهنگی هستند

92 درصد بقعه های کشور فاقد زیرساخت فرهنگی هستند

اهواز - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: 92 درصد بقعه ها و امامزاده های کشور زیرساخت فرهنگی ندارند به همین خاطر ایجاد زیرساختهای فرهنگی در این اماکن در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان اظهار داشت: 25 سال است که ایران مقام اول در بخش تولید معارف قرآنی را به خود اختصاص داده و در این خصوص نقش ایران در جهان اسلامی بی بدیل است.

وی افزود: در کشور هشت هزار بقعه و امامزاده وجود دارد که سالانه 140 میلیون نفر زائر از آنها دیدن می کنند که این موضوع نشان می دهد مردم ایران علاقه فراوانی به حضور در اماکن دینی و مذهبی دارند.

رضایار ادامه داد: در کشور 127 هزار موقوفه و 21 هزار هکتار زمین وقفی در اختیار اوقاف و امرو خیریه است که اگر سند دار شوند می توان از این طریق خدمت بزرگی به فرهنگی و مذهب در کشور انجام داد.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: 92 درصد بقعه ها و امامزاده ها در کشور ما زیرساخت فرهنگی ندارند.

رضایار افزود: برای بقعه های سراسر کشور برنامه ریزی شده که متناسب با شرایط فرهنگی منطقه خود، طرح مناسبی برای مدیریت آن اجرا شود.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی مناسب موقوفه ها در کشور سامانه ای طراحی شده که آخرین تغییرات در بخش موقوفه ها در آن ثبت می شود.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه از حضور 46 میلیون نفر زائر در امامزاده های سراسر کشور در تعطیلات نوروز سال 90 خبر داد و گفت: برای اینکه توانمندی مدیریت امامزاده ها را با توجه به ظرفیت بالای حضور مردم در این اماکن متبرکه بالا ببریم دوره های آموزشی برای خادمین، هیئت امنا و مدیران امامزاده ها برگزار کردیم.

در این مراسم سید علی میرمحمدی به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان معرفی و از زخمات عبدالرضا حسینی تقدیر شد.

مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه از این پس به عنوان امام جمعه شهر شیبان انجام وظیفه خواهد کرد.
کد مطلب 1344688

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