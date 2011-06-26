92 درصد بقعه های کشور فاقد زیرساخت فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان اظهار داشت: 25 سال است که ایران مقام اول در بخش تولید معارف قرآنی را به خود اختصاص داده و در این خصوص نقش ایران در جهان اسلامی بی بدیل است.

وی افزود: در کشور هشت هزار بقعه و امامزاده وجود دارد که سالانه 140 میلیون نفر زائر از آنها دیدن می کنند که این موضوع نشان می دهد مردم ایران علاقه فراوانی به حضور در اماکن دینی و مذهبی دارند.



رضایار ادامه داد: در کشور 127 هزار موقوفه و 21 هزار هکتار زمین وقفی در اختیار اوقاف و امرو خیریه است که اگر سند دار شوند می توان از این طریق خدمت بزرگی به فرهنگی و مذهب در کشور انجام داد.



قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: 92 درصد بقعه ها و امامزاده ها در کشور ما زیرساخت فرهنگی ندارند.



رضایار افزود: برای بقعه های سراسر کشور برنامه ریزی شده که متناسب با شرایط فرهنگی منطقه خود، طرح مناسبی برای مدیریت آن اجرا شود.



وی تصریح کرد: برای ساماندهی مناسب موقوفه ها در کشور سامانه ای طراحی شده که آخرین تغییرات در بخش موقوفه ها در آن ثبت می شود.



قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه از حضور 46 میلیون نفر زائر در امامزاده های سراسر کشور در تعطیلات نوروز سال 90 خبر داد و گفت: برای اینکه توانمندی مدیریت امامزاده ها را با توجه به ظرفیت بالای حضور مردم در این اماکن متبرکه بالا ببریم دوره های آموزشی برای خادمین، هیئت امنا و مدیران امامزاده ها برگزار کردیم.



در این مراسم سید علی میرمحمدی به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان معرفی و از زخمات عبدالرضا حسینی تقدیر شد.



مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه از این پس به عنوان امام جمعه شهر شیبان انجام وظیفه خواهد کرد.