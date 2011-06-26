چاپ 14 شماره مجله تخصصی علوم ومهندسی پردیس کشاورزی

محمدرضا بی همتا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:همکاران مجلات تخصصی علمی، پژوهشی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس موفق شده اند که تمامی چهارده شماره مجلات این دانشکده در سال 1389 را به چاپ نهایی برسانند.

وی ادامه داد: همچنین این افراد موفق شده اند این مجلات را به همراه شماره های مربوطه در سایت دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی درج و در دسترس قرار دهند.

این مسئول بیان کرد: فهرست مجلات آماده مشاهده و بهره برداری شامل چهار شماره فصلنامه دوره 41 سال 1389 مجله علوم باغبانی ایران، و چهار شماره فصلنامه دوره 41 سال 1389 مجله علوم دامی ایران است.

وی افزود: همچنین این امر شامل چهار شماره فصلنامه دوره 41 سال 1389 مجله علوم گیاهان زراعی ایران و دو شماره دوفصلنامه دوره 41 سال 1389 مجله دانش گیاهپزشکی ایران است.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران اضافه کرد: امیدواریم با تداوم همت و تلاش همکاران در کنار مساعدتهای بیش از پیش مسئولان، شاهد موفقیتهای روزافزون این مجلات در راه اعتلای اهداف علمی، پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران باشیم.