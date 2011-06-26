ساخت نخستین گلخانه الگویی در خوزستان آغاز شد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: این گلخانه با اعتبار چهار میلیارد ریال و مساحت چهار هزار و 800 متر مربع در مرکز تحقیات جهاد کشاورزی خوزستان در اهواز ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه گلخانه های موجود در استان و کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: تمام تجهیزات و سازه های این گلخانه با مشارکت سرمایه گذار خارجی از کشور اسپانیا خریداری شده است.



موسوی افزود: این گلخانه مطابق با شرایط آب و هوای گرمسیری و استانداردهای زیست محیطی طراحی و در مدت دو ماه و نیم ساخته می شود.



وی گفت: سامانه هوشمند آبیاری قطره ای، سامانه سایبان ذخیره انرژی به صورت خود کار و دستی، سامانه کنترل درجه حرارت به روشهای مه پاش و ترمو اسکرین ( پرده های نور پاش )، سامانه کنترل از راه دور گرمایش و سرمایش و روشنایی از حداقل استانداردهای تعیین شده برای ساخت این گلخانه است.

در استان خوزستان 306 هکتار گل خانه وجود دارد که محصولات مختلف کشاورزی از جمله گوجه ، قارچ ، خیار و گل را زیر پوشش خود دارد. هم اکنون 38 گلخانه فعال در استان خوزستان وجود دارد و این استان رتبه سوم گل و گیاه و رتبه تولید گل را دارد.



در سال زراعی جاری دو هزار و 600 تن محصول گلخانه ای در استان خوزستان تولید شده است که نسبت به سال گذشته20 درصد افزایش یافته است.