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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

ساخت نخستین گلخانه الگویی در خوزستان آغاز شد

ساخت نخستین گلخانه الگویی در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کار ساخت نخستین گلخانه الگویی - تحقیقاتی خوزستان مطابق با پیشرفته ترین امکانات روز گلخانه جهان آغاز شد.

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: این گلخانه با اعتبار چهار میلیارد ریال و مساحت چهار هزار و 800 متر مربع در مرکز تحقیات جهاد کشاورزی خوزستان در اهواز ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه گلخانه های موجود در استان و کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: تمام تجهیزات و سازه های این گلخانه با مشارکت سرمایه گذار خارجی از کشور اسپانیا خریداری شده است.

موسوی افزود: این گلخانه مطابق با شرایط آب و هوای گرمسیری و استانداردهای زیست محیطی طراحی و در مدت دو ماه و نیم ساخته می شود.

وی گفت: سامانه هوشمند آبیاری قطره ای، سامانه سایبان ذخیره انرژی به صورت خود کار و دستی، سامانه کنترل درجه حرارت به روشهای مه پاش و ترمو اسکرین ( پرده های نور پاش )، سامانه کنترل از راه دور گرمایش و سرمایش و روشنایی از حداقل استانداردهای تعیین شده برای ساخت این گلخانه است.
 
در استان خوزستان 306 هکتار گل خانه وجود دارد که محصولات مختلف کشاورزی از جمله گوجه ، قارچ ، خیار و گل را زیر پوشش خود دارد. هم اکنون 38 گلخانه فعال در استان خوزستان وجود دارد و این استان رتبه سوم گل و گیاه و رتبه تولید گل را دارد.

در سال زراعی جاری دو هزار و 600 تن محصول گلخانه ای در استان خوزستان تولید شده است که نسبت به سال گذشته20 درصد افزایش یافته است.
کد مطلب 1344698

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