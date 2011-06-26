به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه استاد حکیمی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین نوجوانان و ترغیب آنان به استفاده از کتاب برای گذراندن اوقات فراغت همزمان با جشنواره تابستانی 1390 اقدام به اجرای طرحی با عنوان در محضر استاد آغاز کرده است.

جلال رحمانیان مدیر کتابخانه استاد حکیمی گفت: دراین طرح به نوجوانانی که از تاریخ اول تیر تا پایان شهریور ماه به عضویت کتابخانه در بیایند دو جلد کتاب اهدا می شود. دبیرخانه‌ ترویج فرهنگ مطالعه‌ شهر تهران، در فصل تابستان، طرح ارایه‌ خدمات کتابخانه‌ای را در بزرگ‌ترین کتابخانه‌ جنوب غربی پایتخت برگزار می‌کند.



وی افزود: کتابخانه‌ حکیمی تسهیلاتی ویژه‌ ثبت‌نام، جستجوی رایانه‌ای منابع و امکان بهره‌مندی از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و ادبی این کتابخانه را برای اعضای ثابت و سایرعلاقه‌مندان فراهم کرده است. کتابخانه حکیمی با بیش از یک دهه فعالیت، بیش از 31 هزار جلد و 18 هزار عنوان کتاب، هزاران عضو ثابت و ده‌ها هزار مراجعه‌کننده، پرمخاطب‌ترین کتابخانه جنوب غرب تهران است.



رحمانیان ادامه داد: این کتابخانه دارای بخش‌های مخزن، مطالعه، مرجع برای بزرگسالان و تمامی منابع به روز است و اعضا جهت دستیابی به کتابهای مورد نیاز به سیستم جستجوی اینترنتی دسترسی خواهند داشت.



علاقمندان برای ثبت‌نام و استفاده از کتاب‌های این کتابخانه در حوزه‌های مختلف دین، روان‌شناسی، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، هنر، تاریخ، علوم کاربردی و سایر حوزه‌ها می‌توانند به کتابخانه استاد حکیمی واقع در شهرک ولی‌عصر(عج)، خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم مراجعه کنند.