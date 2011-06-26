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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

همزمان با افتتاح رادیو نمایش از هنرمندان تقدیر می‌شود

همزمان با افتتاح رادیو نمایش از هنرمندان تقدیر می‌شود

همزمان با افتتاح رادیو نمایش از هنرمندان بزرگ نمایش رادیویی کشور تجلیل به عمل می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زنده‌نام، رئیس مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش با بیان این مطلب افزود: امسال در آستانه عید مبعث، رادیو نمایش به مشتاقان و علاقه‌مندان هنرهای نمایشی اهدا خواهد شد.

وی گفت: ساختار پیچیده و جذاب نمایش در شبکه رادیویی به گونه‌ای است که ذهن خیال‌انگیز مخاطب را به دنیای جدیدی دعوت می‌کند که در هیچ کجای دیگر و با هیچ رسانه دیگری نمی‌توان به آن رسید.

رادیو نمایش دوشنبه ششم تیر ماه 1390، با حضور معاون صدا، اساتید دانشگاه، هنرمندان، معاونان و مدیران سازمان صدا و سیما در استودیو شماره یک واقع در ساختمان شهدای رادیو، افتتاح خواهد شد.

برنامه‌های رادیو نمایش هر روز از ساعت 17 تا 24 و تکرار آن از ساعت 12 شب تا 6 صبح روز بعد روی موج اف ام، فرکانس 5/107 پخش می‌شود.

کد مطلب 1344704

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