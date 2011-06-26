به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زنده‌نام، رئیس مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش با بیان این مطلب افزود: امسال در آستانه عید مبعث، رادیو نمایش به مشتاقان و علاقه‌مندان هنرهای نمایشی اهدا خواهد شد.

وی گفت: ساختار پیچیده و جذاب نمایش در شبکه رادیویی به گونه‌ای است که ذهن خیال‌انگیز مخاطب را به دنیای جدیدی دعوت می‌کند که در هیچ کجای دیگر و با هیچ رسانه دیگری نمی‌توان به آن رسید.

رادیو نمایش دوشنبه ششم تیر ماه 1390، با حضور معاون صدا، اساتید دانشگاه، هنرمندان، معاونان و مدیران سازمان صدا و سیما در استودیو شماره یک واقع در ساختمان شهدای رادیو، افتتاح خواهد شد.

برنامه‌های رادیو نمایش هر روز از ساعت 17 تا 24 و تکرار آن از ساعت 12 شب تا 6 صبح روز بعد روی موج اف ام، فرکانس 5/107 پخش می‌شود.