هنر معرفی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به خوبی ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان حجت الاسلام جواد صادق زاده ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه بزرگ یاد کرد و افزود: ما در راستای ترویج و توسعه این فریضه باید تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی اظهار داشت: باید مسئولان در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را اولویت کار خود قرار دهند لذا در قرآن هم امر به معروف و نهی از منکر را بر نماز مقدم دانسته است.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، تاکید کرد: همه خوبی های عالم و بدی های عالم منکر است و در هر حوزه ای معروف سیاسی و منکر سیاسی و معروف خانواده و منکر خانواده و معروف اجتماعی و منکر اجتماعی وجود دارد و باید این را مد نظر داشته باشیم که اگر در خانواده ها امر به معروف و نهی از منکر باشد طلاق در خانوادها و جامعه بی ثباتی و بی بند و باری به وجود نمی آید.

حجت الاسلام صادق زاده ارشاد و راهنمایی و تبلیغ این فریضه با فن لسانی از سوی مرجع قضایی و نیروی انتظامی را بسبار مهم دانست و گفت: ما تذکر لسانی را بلد نیستیم و باید شیوه لسانی رعایت شود که اگر شیوه درست لسانی در جامعه درست اتفاق نیفتد موفقیتها حاصل نخواهد شد همانطور که نیروی انتظامی تا حال حاضر تذکر لسانی را نداشته است

وی یادآور شد: تذکر لسانی موثر است و برای اینکه این تذکر لسانی در جامعه تقویت شود باید شیوه های درست آن در جامعه نهادینه شود لیکن پیامبر اکرم (ص ) با تذکر لسانی اسلام را زنده کرد .

معاون ادارات و کارخانجات ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، افزود: استان زنجان استان دار المومنین و پایتخت شور و شعور حسینی است باید بیشتر از این ستاد احیا ء امر به معروف و نهی از منکر تقویت شود که استان زنجان در راستای ترویج این فریضه نمره 16 را دارد که که باید در سالهای آتی نسبت به افزایش این نمره تلاش لازم در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام صادق زاده گفت: باید آموزش مدون و کارشناسی شده را در ادارات و اصناف داشته باشیم.

وی افزود: ستاد احیاء بودجه ای ندارد و اعتبارات ناچیز است و اعتباری که برای امسال برای استان زنجان در نظر گرفته شده است 50 میلیون تومان است که 10 میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.