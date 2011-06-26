محمود احمدی‌نژاد قبل از ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار حسن عمر البشیر رییس جمهور سودان با تاکید بر اینکه نظم موجود بر جهان غیرعادلانه است و باید تغییر کند، گفت: تا زمانی که ظلم و تبعیض در جهان وجود داشته باشد مشکلات موجود حل نخواهد شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز بهترین فرصت است تا این تغییر صورت گیرد اما باید توجه داشت که به همان اندازه که رفتن انسان ها از قدرت مهم است اینکه چه کسانی جانشین آنها می شوند نیز حائز اهمیت است و کشورها و ملت ها باید مراقب و هوشیار باشند تا دشمنان با شعار و شکل جدیدی جایگزین افراد سابق نشوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا به دنبال آن است تا با ایجاد تنش در بین مسلمانان بتواند خود و رژیم صهیونیستی را نجات دهد، خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که دولت آمریکا دوست خوبی برای کشورهای منطقه نیست و رژیم صهیونیستی نیز حتی اگر در یک وجب از خاک فلسطین باقی بماند هیچ کدام از کشورهای منطقه روی آرامش را به خود نخواهند دید.

رئیس جمهور گفت: حفظ رژیم صهیونیستی ستون فقرات طراحی های آمریکا در منطقه است و آمریکا در شرایط کنونی به دنبال آن است تا این رژیم جعلی را از نابودی نجات دهد.

احمدی نژاد در ادامه به اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم اشاره کرد و گفت: کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر می توانند ریشه اصلی تروریسم را بخشکانند.

وی افزود: تا زمانی که پدیده شوم تروریسم وجود داشته باشد، دولت ها و ملت های منطقه روی آرامش را به خود نخواهند دید.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از استقلال و یکپارچگی سودان به طور کامل حمایت می‌کند، گفت: دو کشور روابط خوب و سطح بالایی دارند که باید این روابط در زمینه‌های مختلفی به نفع دو کشور و دو ملت گسترش یابد.

رئیس جمهور همچنین از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و افزایش سرمایه گذاری در سودان خبر داد.

رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم گفت: این اجلاس باعث شد تا کشورهای منطقه بهتر بدانند چه عللی باعث می شود تا عملیات های تروریستی در کشورها صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه نظرات سودان در خصوص مبارزه با تروریسم با جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد، گفت: امروز خطر تروریسم دولتی که از سوی دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها واقع می شود امنیت ملت ها را به خطر انداخته است که باید با آن مقابله کرد.

رئیس جمهور سودان افزود: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانانشان تلاش می کنند تا ایران را به جای رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن ملت ها و دولت ها معرفی کنند و این دروغ و تهمتی نارواست.

عمر البشیر در ادامه به روابط دوجانبه و چندجانبه ایران و سودان اشاره کرد و گفت: دو کشور از سطح روابط بسیار خوبی برخوردار هستند که باید تلاش شود این روابط در زمینه های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی گسترش یابد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است در زمینه های مختلف از جمله عرصه علمی به مدارج بالا دست پیدا کند که پرتاب ماهواره رصد به فضا بیانگر قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران است و این پیشرفت قدرت و توان کل مسلمانان جهان است.