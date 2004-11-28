فوتبال بالا و پايين زياد دارد

رضا عنايتي مهاجم استقلال تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: دراين مسابقه بازيكنان فرامين مربيان را به خوبي درزمين پياده كرده وموفق به كسب سه امتياز اين بازي شدند. به هرحال فوتبال بالا وپايين زياد دارد ونبايد بخاطر كسب برخي نتايج همه چيز را تمام شده دانست.

وي درمورد گلزني خود دراين مسابقه نيزگفت: من درتمام بازيهايي كه به ميدان مي روم، تمام تلاش خود را براي موفقيت تيم و گلزني به كار مي گيرم ودربازي با برق نيزدرتمام طول بازي حواسم را برروي اين مساله متمركزكرده بودم كه به لطف خدا موفق شدم گلزني كرده ودرپيروزي تيم سهيم باشم.

عنايتي درمورد اشكالات خط دفاعي تيمش اظهارداشت: سيستم دفاعي درهرتيمي تنها نبايد به مردان خط دفاعي محدود شود وهمه بازيكنان دراين امردخيل هستند، اما برخي اشتباهات فردي نيزدربروزاين مشكل دخيل بود كه با تمرينات ويژه مربيان اين اشكالات رفع شده وشما ديديد كه دربازي مقابل برق مردان دفاعي ما با كمترين اشتباه بازي كردند.

مهاجم استقلال درخصوص آماركم گلزني خود دراين فصل تاكيد كرد: قبول دارم كه كم گل زده ام، اما تمام تلاش خود را براي رسيدن به شرايط مطلوب به كارگرفته واميدوارم درادامه كاربتوانم با گلهاي خود علاوه بركسب نتيجه دلخواه براي تيم بتوانم عنوان آقاي گلي را نيزدراين فصل ازآن خود نمايم.