31 هزار میلیارد تومان؛ میزان تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی روز یکشنبه در نشست خبری به میزان تعهدات دولت در قبال صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: میزان تعهدات دولت تا پایان سال 88 ، 18 هزار و 900 میلیارد تومان بود که در سه مرحله از طریق واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی واگذار شده است.

وی در ارتباط با اینکه چرا تاکنون میزان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تهاتر نشده است، گفت: چون شرکتهای واگذار شده هنوز قیمت گذاری نشده اند تا میزان دقیق تعهدات دولت مشخص شود.

حافظی با عنوان این مطلب که واگذاری شرکتهای دولتی با انتخاب صندوق تامین اجتماعی انجام می شود، ادامه داد: ممکن است یکی دو شرکت هم زیان ده باشند که می بایست بعد از واگذاری و ارتقای مدیریت آنها، نسبت به فروش این قبیل شرکتها اقدام شود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به میزان تعهدات دولت در قبال تامین اجتماعی در سال 89 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته میزان تعهدات دولت 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پیش بینی می شود 7 هزار میلیارد تومان هم در پایان سال 90 به میزان تعهدات دولت افزوده شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات صندوق تامین اجتماعی در قبال صندوق بیمه بیکاری، گفت: میزان کسری که از بابت بیمه بیکاری به صندوق تحمیل شده است رقمی در حدود 378 میلیارد تومان بوده که از محل دیگری تامین اعتبار شده و در حال حاضر 183 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری هستند.

حافظی به افتتاح 39 پروژه درمانی و بیمه ای در سال 90 اشاره کرد و افزود: 11 پروژه اعم از درمانگاه و پلی کلینیک و مراکز اسناد پزشکی با اعتبای بالغ بر 22 میلیارد و 600 میلیون تومان در هفته تامین اجتماعی افتتاح می شود. همچنین 9 پروژه با 30 میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت و 14 پروژه با 102 میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر به بهره برداری می رسد.