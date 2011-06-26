غربی ها از تشکیل حکومتی با گرایش های اسلامی هراس دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار عمرالبشیر رئیس جمهور سودان و هیأت همراه، حرکتهای مردمی اخیر در منطقه را سرآغاز یک تحول اساسی در کشورهای اسلامی و منطقه خواندند و اظهار امیدواری کردند :در آینده نزدیک شاهد یک پیمان قوی اسلامی در شمال افریقا باشیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اظهار خرسندی از بیداری اسلامی در مصر، تونس و لیبی، حرکتهای اخیر مردمی در منطقه را برخلاف خواست و منافع امریکا، غرب و صهیونیستها دانستند و افزودند: برهمین اساس باید هوشیار بود که امریکا و غرب، مانع از ادامه مسیر طبیعی این حرکتهای مردمی نشوند و آنها را مصادره نکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: البته امریکا و غرب، در کوتاه مدت کاری از پیش نخواهند برد ولی بهرحال باید مراقب هرگونه انحراف و یا مصادره حرکتهای مردمی در منطقه بود.

ایشان موضوع مصر را در تحولات منطقه بسیار مهم ارزیابی کردند و افزودند: پایگاه مستحکم امریکا و رژیم صهیونیستی در مصر، اکنون فروریخته است و امریکا و برخی حکومت های وابسته، در تلاش هستند که شاید در بلندمدت، مسیر را به سمت و سوی دیگری تغییر دهند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه تغییر تدریجی افراد و حرکتهای انقلابی در طول زمان تأکید کردند: نباید گذاشت چنین اتفاقی در مورد مسائل منطقه روی دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص مسائل لیبی هم افزودند: ما در مورد اوضاع لیبی بشدت نگران هستیم زیرا حرکت مردم لیبی یک قیام جدی و واقعی است و غربی ها مصمم هستند تا نگذارند این حرکت واقعی مردم به سرانجام برسد.

ایشان علت دخالت نظامی غرب در لیبی را همین موضوع دانستند و خاطرنشان کردند: غربیها از تشکیل یک حکومت با گرایش های اسلامی در لیبی و در یک قدمی اروپا به شدت هراس دارند و می خواهند مانع از این کار شوند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل سودان و فشارهای غرب به این کشور اشاره و تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران از حکومت اسلامی، دولت و ملت سودان که مصمم به حفظ استقلال، اسلامیت و یکپارچگی سرزمین خود هستند، حمایت می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ایستادگی و مقاومت دولت و ملت سودان در برابر توطئه ها و فشارهای امریکا، رژیم صهیونیستی و غرب قابل قدردانی است.

ایشان تأکید کردند: در شرایط کنونی باید تمام جناحها و گروهها در سودان، هوشیار و متحد باشند.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، عمرالبشیر رئیس جمهور سودان روابط ایران و سودان را مستحکم و خوب ارزیابی کرد و ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود فشارهای غرب، دولت و ملت سودان در مقابل این فشارها ایستادگی کرده اند و به آینده امیدوار هستند.

رئیس جمهور سودان همچنین تحولات منطقه را مثبت و به نفع کشورهای اسلامی دانست و گفت: قطعاً شرایط منطقه به دوران قبل از حرکتهای مردمی باز نخواهد گشت و امریکا و رژیم صهیونیستی ضرر کنندگان اصلی از تحولات منطقه خواهند بود.