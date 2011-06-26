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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

اکبرپور:

توسعه گمرکات استان بوشهر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

توسعه گمرکات استان بوشهر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

دلوار - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: توسعه گمرکات و بنادر استان بوشهر بدون مشارکت و خواست مردم مناطق ساحل نشین امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبرپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست با تجار و بازرگانان دلوار با بیان اینکه زیرساختهای بندری و گمرکی بنادر استان بوشهر باید افزایش یابد، اظهارداشت: ارتقای سطح بنادر و گمرکات استان هیچگاه بدون خواسته مردم و تجار و بازرگانان منطقه ارتقا نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه نباید به داشته های کنونی بنادر استان اکتفا کرد، اظهارداشت: جهت تسریع و تسهیل در امر تجارت و ارائه خدمت بهتر به تجار و بازرگانان استان باید زیرساختهای گمرک و بنادر استان تسریع شود و در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به اینکه امکانات و زیرساختهای موجود در گمرک و بنادراستان جوابگوی نیازهای استان نیست، افزود: هم اکنون بسیاری از امکانات گمرک و بنادر استان مربوط به سالیان دور و با همان ظرفیتهای سالهای قبل است که با توجه به افزایش چشمگیر تجارت در استان بوشهر ظرفیتهای کنونی جوابگوی سطح فعالیتهای بنادر استان نیست.

کد مطلب 1344716

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