توسعه گمرکات استان بوشهر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبرپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست با تجار و بازرگانان دلوار با بیان اینکه زیرساختهای بندری و گمرکی بنادر استان بوشهر باید افزایش یابد، اظهارداشت: ارتقای سطح بنادر و گمرکات استان هیچگاه بدون خواسته مردم و تجار و بازرگانان منطقه ارتقا نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه نباید به داشته های کنونی بنادر استان اکتفا کرد، اظهارداشت: جهت تسریع و تسهیل در امر تجارت و ارائه خدمت بهتر به تجار و بازرگانان استان باید زیرساختهای گمرک و بنادر استان تسریع شود و در اولویت قرار گیرد .