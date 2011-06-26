145 آزاد کار و فرنگی کار در جام کشتی تبریز به روی تشک رفتند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ با پایان پنج وزن نخست شانزدهمین دوره رقابت های کشتی بین المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده در تبریز و معرفی نفرات برتر این مرحله رقابتهای پنج وزن دوم آغاز شد.

در این اوزان که با حضور 67 آزاد کار و 71 فرنگی کار در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار شد و با کسب 20 مدال توسط کشتی گیران ایرانی و 11 مدال توسط کشتی گیران جمهوری آذربایجان به پایان رسید.

امروز یکشنبه پنج تیر ماه رقابتها با شناخت نفرات پنج وزن دوم و نتایج تیمی پایان خواهد یافت.

در رقابتهای پنج وزن دوم در رشته کشتی فرنگی :

46 کیلوگرم: 14 نفر (6 خارجی

54 کیلوگرم: 16 نفر (5 خارجی

63 کیلوگرم: 19 نفر (9 خارجی

76 کیلوگرم: 18 نفر (11 خارجی

100 کیلوگرم: 12 نفر (3 خارجی

و در رشته کشتی آزاد :

46 کیلوگرم: 12 نفر (5 خارجی

54 کیلوگرم: 20 نفر (8 خارجی

63 کیلوگرم: 16 نفر (7 خارجی

76 کیلوگرم: 10 نفر (8 خارجی

100 کیلوگرم: 8 نفر (3 خارجی

به رقابت خواهند می پردازند.

سطح فنی و برگزاری مسابقات بین المللی روز جهانی کودک بالاست

نماینده فدراسیون جهانی کشتی در حاشیه برگزاری شانزدهمین دوره رقابت های کشتی بین المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده در تبریز گفت: سطح فنی و برگزاری مسابقات بین المللی روز جهانی کودک بالاست.

چونگ تونگ کان با بیان اینکه این مسابقات از نظر کمیته فنی و اجرایی و میزبانی از سطح قابل قبول برخودار است اظهار داشت: همیشه میزبانی ایران اسلامی در رقابتهای مهم قابل قبول بوده است.

نماینده FILA در رقابتهای کشتی روز جهانی کودک افزود: ایران همیشه به عنوان یک مدعی در رقابتهای جهانی و آسیایی بوده و توان و قدرت بالای کشتی گیران ایرانی خصوصا نوجوانان و جوانان در رقابتهای آسیایی بسیار بالاست.

ورزش مقدمه ای برای سازندگی است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی گفت: ورزش مقدمه ای برای سازندگی است و سازندگی جسمی و روحی در راه خدمت به بشریت گام بر می دارد.

محمدرضا آژیده در ادامه افزود: ایران اسلامی پرچمدار مبارزه با ظلم ستیزی و استثمار مظلومین بوده و هست و این تفکر نیز در بین ورزشکاران باید افزایش یابد.

وی در ادامه بیان داشت: در ادبیات ورزشی ایران اسلامی کشتی گیران بزرگی در سطح قهرمانی برای کشور افتخار آفرین بوده اند و این قهرمانی نبود که عشق به ورزش در میان مردم را گسترش داد بلکه منش پهلوانی و حق طلبی نام این قهرمانان را همیشه جاودان ساخته است.

میزبانی تبریز برای برگزاری مسابقات کشتی روز جهانی کودک جای افتخارومباهات است

استاندار آذربایجان شرقی در پیام خود به شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان روز جهانی کودک (یادواره شهید فهمیده) در تبریز گفت: میزبانی تبریز برای برگزاری مسابقات کشتی روز جهانی کودک جای بسی افتخار و مباهات است.

احمد علیرضا بیگی در پیام خود آورده است: برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان در شهر تبریز با حضور تیمهای داخلی و خارجی ، بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در میان رده های مختلف سنی به خصوص در میان قشر نوجوان است.

وی در این پیام می افزاید: مسلما "برگزاری مسابقات بین المللی ورزشی علاوه بر سلامت جسم و تن باعث ایجاد روحیه نشاط و همدلی و موجب تقویت دوستی ها و انتقال فرهنگ ها بین کشورهای شرکت کننده خواهد شد و انتخاب تبریز بعنوان میزبان این مسابقات که مردم ورزش دوست و میهمان نواز آن در میهمان دوستی شهره می باشند، جای بسی افتخار و مباهات می باشد.

بیگی آورده است: نام گذاری این رقابت ها با یاد و خاطره شهید محمد حسین فهمیده این نوجوان و قهرمان واقعی دفاع از حریم غیرت و جوانمردی بر اهمیت آن خواهد افزود.

وی در ادامه این پیام آورده است: اینجانب ضمن خوش آمد گویی خدمت کلیۀ مربیان، ورزشکاران خارجی و داخلی شرکت کننده و سپاسگزاری از تمامی دست اندرکاران برگزاری این رقابت ها، امیدوارم در طول اقامت خود در شهر زیبای تبریز خاطرات ماندگار و لحظات خوشی را سپری نمائید و از درگاه ایزد سبحان، توفیق، سلامتی و موفقیت همه عزیزان را خواهانم.

تیم های کشتی عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دو رشته آزاد و فرنگی در رقابتهای کشتی بین‌المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده حضور دارند و این رقابت‌ها در دو رشته آزاد و فرنگی و در رده‌ی سنی نوجوانان چهار و پنج تیر ماه در سالن شش نفری پورشریفی تبریز برگزار می شود.