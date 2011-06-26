ارائه گزارشهای برتر ویژگی بارز مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شادجو پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی به مناسبت سالروز تاسیس این خبرگزاری افزود: درج انتقادات مثمر ثمر و چالش برانگیز این دفتر نمایندگی در سایت خبری خود، با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی این رسانه صریح و صادق در مقایسه با سایر دفاتر خبری استان تحسین بر انگیز است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات و کمبودها در عرصه اطلاع رسانی آذربایجان غربی از جمله عدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی با رسالت واقعی خبرگزاری، روزنامه و هفته نامه های محلی و همچنین نبود نیروی متخصص خبرنگاری و روزنامه نگاری، اظهار داشت: در این راستا رسانه ملی باید با رسانه های جانبی و موازی بخش خصوصی تعامل سازنده داشته باشد.

آغاز بازدید های دوره ای استانداری آذربایجان غربی از شهرستانها

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی خبرگزاریهای وابسته به سازمانهای مختلف در سطح کشور را منابع تغذیه ای روزنامه های و هفته های محلی عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به آغاز بازدید های دوره ای استاندار آذربایجان غربی از شهرستانهای استان، رسانه ها باید با حضور فعال خود نسبت به ارائه گزارشات تحلیلی از وضعیت مناطق مختلف شهری و روستایی در بخش های مختلف ارائه دهند.

شادجو با بیان اینکه این بازدید ها در قالب گروهی با حضور معاونان استاندار، مدیران ستادی استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی آغاز شده و تا آغاز ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، ادامه داد: در هر یک از این سفرها استاندار آذربایجان غربی به حضور هیئت همراه در هر سفر به دو بخش شمال و جنوب استان در چهار شهرستان حضور یافته و مسائل و مشکلات این شهرستانها را بررسی و مرتفع می کند.

وی بررسی روند اجرای مصوبات هیئت دولت به شهرستانها و مصوبات سفر استاندار و معاونان، بازدید از روند احداث مسکن مهر، بازدید از پروژه های عمرانی مهم، حضور در شهرکهای صنعتی و حل مشکلات سرمایه گذاران و همچنین بازدید از واحد های صنعتی در هر شهرستان و دیدارهای مردمی چهره به چهره را جمله اهداف این سفرها برشمرد.

شورای اطلاع رسانی آذربایجان غربی راه اندازی شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی شورای اطلاع رسانی آذربایجان غربی به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خبر داد و افزود: افزایش دانش و اطلاعات مدیران روابط عمومیها، آشنایی آنان با دستاوردهای توسعه و پیشرفت در حوزه ارتباطات، ارتقا سطح کارآمدی روابط عمومی ها کمک به تحقق اهداف توسعه ملی از طریق جذب مشارکت و تبیین جایگاه واقعی روابط عمومی در دستگاهها از اهداف تشکیل این شورا در استان است.

شادجو از انجام بازدید های دوره ای از دفاتر نمایندگی خبرگزاریها، روزنامه ها و هفته نامه های محلی با هدف بررسی مشکلات و کمبودها و وضعیت کاری نیروهای انسانی شاغل در عرصه اطلاع رسانی استان خبر داد.

در حاشیه این بازدید نشست تعاملی در خصوص مسائل و مشکلات خبرگزاریها و رسانه های استان با حضور سرپرست نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی، رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و کارشناسان خبری و روابط عمومی برگزار شد.

تاکید بر رعایت اخلاق حرفه روزنامه نگاری و خبرنگاری، امانتداری و آموزش حرفه ای افراد شاغل در عرصه اطلاع رسانی استان بر اساس موقعیت کاری، تعامل سازنده مسئولان خبرگزاریها، روزنامه های محلی و مدیران مسئول هفته نامه های محلی از محورهای این نشست تعاملی بود.

همچنین در پایان این نشست رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لوح تقدیر ویژه وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی به مناسبت سالروز تاسیس خبرگزاری مهر به سکینه اسمی نمانده این خبرگزاری در استان اهدا شد.

روابط عمومی و امور بین المللی استانداری آذربایجان غربی نیز به دلیل تعامل سازنده این خبرگزاری با این نهاد و انعکاس بروز و دقیق اخبار استان لوح تقدیری به نماینده این خبرگزاری اعطا کرد.