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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

صدا و سیما مزیت های سرمایه گذاری در خراسان رضوی را معرفی کند

صدا و سیما مزیت های سرمایه گذاری در خراسان رضوی را معرفی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: صدا و سیمای مرکز استان باید نسبت به معرفی مزیت های سرمایه گذاری خراسان رضوی در بخش های مختلف و زمان های متفاوت اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حساس سازی مردم نسبت به موضوع جهاد اقتصادی از جمله مسئولیت های مهم رسانه های استان به ویژه صدا و سیما است که باید در این راستا برنامه ریزی ویژه صورت گیرد.

وی گفت: استفاده از کارشناسان در حوزه های مختلف با رویکرد جهاد اقتصادی و معرفی مزیت های استان با توجه به اینکه در دو زمان به خصوص، پخش اخبار از طریق شبکه های سراسری به دو زبان عربی و انگلیسی صورت می گیرد فرصت بسیار مناسبی است که باید از آن بهره جست.

صلاحی با اشاره به اینکه معرفی مزیت های استان در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بخش خصوصی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در این حوزه نباید به مصاحبه با افراد و کارشناسان بسنده کرد، بلکه باید به تولید برنامه های مناسب با محتوای جهاد اقتصادی پرداخت.

کد مطلب 1344731

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