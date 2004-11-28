20 هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني كشور افزوده مي شود

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله فتح اللهي مدير كل حمل و نقل شهرداريهاي كشور نمايشگاه 8 سال دستاوردهاي وزارت كشور با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر سهم شركت هاي اتوبوسراني كشور از حمل و نقل همگاني در شهرها به 24 درصد مي رسد، اما براساس اهداف مشخص شده در برنامه چهارم اين ميزان مي بايست به 44 درصد افزايش يابد كه در صورت تحقق اين هدف شركت هاي اتوبوسراني مي توانند 70 تا 75 درصد از مسافران درون شهري را تحت پوشش خود قرار دهند.

وي ضمن تشريح اهداف سازمان تاكسيراني كشور در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: براي سيستم تاكسيراني كشور در برنامه چهارم توسعه رشد كمي چنداني پيش بيني نشده و پوشش 25 درصد براي آن در نظر گرفته شده است.

فتح اللهي افزايش سطح كيفيت خدمات را در سازمان تاكسيراني كشور هدف مهم برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و اظهار داشت: در سيستم هاي پيشرفته جهان تاكسي نه يك وسيله حمل و نقل همگاني كه از نگاه كارشناسانه لوكس و مكمل سيستم حمل و نقل همگامي محسوب مي شود، اگر چه كاركردهاي اين وسيله در كشور ما متفاوت از ساير كشورها نيست.

مدير كل دفتر حمل و نقل عمومي شهرداري كشور تصريح كرد: در سال 1376 تنها 10 هزار دستگاه اتوبوس در كشور مشغول خدمات رساني بودند كه اين رقم در حال حاضر به 18 هزار دستگاه رسيده است و تا پايان سال جاري به 20 هزار دستگاه خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه با فعاليت هاي دولت در هفت سال گذشته تعداد خودروهاي فعال در سيستم اتوبوسراني دو برابر شده است گفت: همچنين در اين مدت در 81 شهر با جمعيت بيش از 100 هزار نفر شركت و سازمان اتوبوسراني راه اندازي شده است.

وي همكاري ساير حوزه هاي خدماتي كشور را براي بهينه سازي سيستم اتوبوسراني ضروري دانست و تاكيد كرد: براي كارآمد تر شدن ناوگان اتوبوسراني بايد به اصلاح معابر شهري و مديريت ترافيكي پرداخت و جنبه هاي آموزشي را نيز در كنار آن تقويت كرد. به گونه اي كه مديريت ترافيكي نيز در خدمت حمل و نقل همگاني باشد.