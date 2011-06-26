اولین خصوصی سازی باشگاهی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی امروز هزار سهم از سهام باشگاه راه آهن به ارزش پایه 5 میلیارد و 900 میلیون تومان را در فرابورس عرضه کرد، اما به دلیل اینکه هیچ متقاضی خریدی برای این باشگاه زیانده وجود نداشت، اولین عرضه سهام باشگاهی ناکام ماند.

در پی ناکامی فروش سهام باشگاه زیانده راه آهن، جلسه ای برای بررسی علل عدم فروش سهام این باشگاه در سازمان خصوصی سازی با حضور معاونین سازمان و مدیرعامل باشگاه راه آهن برگزار شد.

سازمان خصوصی سازی براساس مصوبه هیئت وزیران امروز سهام این باشگاه را به عنوان اولین باشگاهی که سهام آن وارد بازار سرمایه می شود، در فرابورس عرضه کرد.

نبود حتی یک خریدار برای سهام باشگاه راه آهن نشان می دهد که هیچکس حاضر به خرید باشگاهی زیان ده به قیمت 5.9 میلیارد تومان با بدهی 3 میلیارد تومانی نیست.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از این مطلب است که سازمان خصوصی سازی باید موضوع واگذاری سهام باشگاه راه آهن را دوباره در هیئت واگذاری مطرح و قیمت پایه را کاهش دهد تا بار دیگر اقدام به عرضه سهام نماید.

هستند، به نظر می رسد واگذاری باشگاه راه‌آهن باید بار دیگر در هیئت واگذاری مطرح شود تا سازمان خصوصی سازی احتمالا " با کاهش قیمت پایه باردیگر اقدام به عرضه آن و خصوصی سازی نخستین باشگاه فوتبال کشور کند.