آیین بزرگداشت "میرصالح حسینی" در سراب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام و یاد زنده یاد "میرصالح حسینی" شاعر برجسته استان با برگزاری آیینی که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سراب و با حضور مسئولین نهادهای فرهنگی شهرستان و خانواده وی گرامی داشته شد.

"میرصالح حسینی" متولد 1324 سراب و وکیل پایه یک دادگستری بود.

این شاعر و محقق در طول حیات خود خدمات ارزنده ای را در عرصه شعر و ادبیات به ثمر رسانده و باب تازه ای در پژوهش ادبی گشود.

چاپ دیوان فضولی و شاه اسماعیل صفوی از آثار ارزشمندی است که از وی به یادگار مانده است.

ترجمه "حیدربابایه سلام" استاد شهریار به زبان فارسی و رباعیات خیام به زبان ترکی و همچنین ترجمه حدیقه السعدا از فضولی با تلاش این استاد برجسته به چاپ رسیده است.

دیوان اشعار ترکی،‌فارسی و عربی وی در دست چاپ بوده و در آینده ای نزدیک در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

استاد میرصالح حسینی بیست و ششم خردادماه جاری پس از طی یک مرحله بیماری به علت عارضه ریوی در سن 66 سالگی درگذشت و پس از تشییع، در قطعه هنرمندان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.