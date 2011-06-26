مقصران آبروریزی تیم امید برکنار شدند/ فقط معینی، حاجیلو و پرهیزگار رفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز یکشنبه مسئولان فدراسیون فوتبال که با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، عباس ترابیان، مهدی محمدنبی، فریدون معینی و داود پرهیزگار برگزار شد، حاضرین به بررسی اتفاقات پیرامون تیم امید پرداختند و متهمان این ماجرا توضیحاتی را ارائه کردند.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر در پایان این جلسه حاضرین تصمیم گرفتند فریدون معینی رئیس کمیته تیم‌های ملی، اصغر حاجیلو سرپرست تیم فوتبال امید و داود پرهیزگار سرپرست پیشین این تیم از سمت خود برکنار شوند.

تیم فوتبال امید کشورمان در دیدار رفت مرحله دوم مقدماتی المپیک لندن که با برتری یک بر صفر ملی پوشان در اربیل عراق همراه بود از یک بازیکن دو اخطاره (کمال کامیابی نیا) استفاده کرد تا نتیجه این بازی را 3 بر صفر واگذار کند. البته تیم امید در دیدار برگشت هم که در ورزشگاه آزادی برگزار شد 2 بر صفر از عراق شکست خورد و حسرت حضور در المپیک را 40 ساله کرد.

برکناری فریدون معینی، اصغر حاجیلو و داود پرهیزگاری در حالی صورت گرفته است که به نظر می رسد در حذف و ناکامی تیم امید عوامل دیگری هم مقصر هستند که انتظار می رود مسئولان فدراسیون فوتبال با شفافیت بیشتری در این خصوص اعلام نظر کنند.