آینده تاریک آمریکا در خاورمیانه؛ عقب نشینی بهتر از شکست ذلت بار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز درمقاله ای که به قلم "مازن حماد" نویسنده عرب زبان به تحریر درآمده به وضعیت آمریکا در خاورمیانه به ویژه افغانستان و عراق می پردازد.

دراین مقاله که با عنوان "آمریکای بدون ناخن!" چاپ شده آمده است: نشانه های شکست آمریکا در افغانستان کاملا روشن و واضح است و آخرین قرینه شکست آمریکایی ها در این کشور درخواست واشنگتن برای مذاکره با طالبان بود که هیلاری کلینتون وزیرخارجه دولت اوباما آن را مطرح کرد.

این درحالی است که باید گفت کلینتون با ارائه این طرح درحقیقت نظر بسیاری از کارشناسان کاخ سفید را درخصوص جنگ افغانستان بیان کرد و آن اینکه هیچ امیدی به حل این بحران وجود ندارد مگر مذاکره با طالبان.

الوطن ادامه می دهد: طالبان که در چند قدمی پیروزی قرار دارد یک بار پیشنهاد مذاکره حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و یک بار دیگر پیشنهاد مذاکره آمریکا را رد می کند و بر عقب نشینی کامل نیروهای ناتو و آمریکایی از این کشور تاکید دارد تا بعد از آن به این پیشنهاد بیندیشد.

از سوی دیگر وقوع حوادث در دیگر کشورها که مهمترین آن انقلاب های عربی است تحولات افغانستان را به درجه دوم از اهمیت سوق داد به گونه ای که همین وضعیت به نیروهای طالبان اجازه گسترش نفوذ و همچنین افزایش حملات علیه ناتو در خاک افغانستان را داد.

نکته مهمی که دراینجا باید به آن توجه کرد این است که سلسله جنگ هایی که آمریکا درخاورمیانه به راه انداخته است از جنگ 2001 در افغانستان و جنگ 2003 درعراق و همچنین جنگ های علیه القاعده و طالبان درپاکستان هیچ کدام نه تنها پیروزی برای واشنگتن درپی نداشت بلکه عقب نشینی و شکست های ذلت آوری را برای کاخ سفید به دنبال داشت.

"مازن حماد" در پایان تاکید می کند: به جای آنکه اوباما یک بار دست به تغییر وزیر دفاع بزند و بار دیگر رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا را تغییر دهد باید برای خروج از عراق و بلکه افغانستان آماده شود چراکه دراین دو کشور هیچ آینده ای ندارد.