استان مرکزی بیش از 5 میلیارد دلار کالا به خارج صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عالیخانی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی افزود: براساس برنامه زمانی مشخص شده در سازمان بازگانی استان مرکزی 770 میلیون دلار از مجموع این رقم باید در سال اول، 880 میلیون دلار در سال دوم، 1000 میلیون دلار در سال سوم، یک میلیارد و 140 میلیون دلار در سال چهارم و یک میلیارد و 300میلیون دلار در سال پنجم برنامه باید محقق شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در ادامه با بیان این که استان مرکزی سه درصد سهم صادرات کشور را داراست، بیان داشت: در سال گذشته 740 میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان مرکزی به بیش از 50 کشور جهان صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 120 میلیون دلار افزایش داشته است.

وی ادامه داد: 58 درصد کالاهای صادره از استان مرکزی را کالاهای صادراتی بخش صنعت و معدن، 31 درصد محصولات پتروشیمی، 7.7 درصد خدمات فنی و مهندسی و 3.8 درصد را محصولات کشاورزی و سایر تشکیل داده اند.

عالیخانی یادآور شد: فرآورده های پتروشیمی، شمش آلومینیوم، بویلر، شیشه، چینی بهداشتی، آبمیوه، باطری، گل و گیاه، عسل، پسته، ماهی زینتی و.... عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای عراق، امارات، ترکیه، گرجستان، بلژیک، افغانستان و... شامل می شوند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری 22 نمایشگاه طی سال گذشته در استان مرکزی گفت: تعداد نمایشگاههای برگزار شده طی سال 89 استان مرکزی 4 مورد نسبت به سال 88 افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تجهیز محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اراک از مصوبات سفرهای سه گانه هیئت دولت به استان مرکزی است بیان داشت: مصوبات هیئت دولت در حوزه تجهیز سایت نمایشگاه انجام شده و مصوبات دور سوم که مبنی بر ارائه کمک های یارانه ای 10 درصدی و جوایز صادراتی به ازای هزینه های شرکت نمایشگاهی است در دستور کار قرار دارد.