کمیته امداد دو هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کمیته امداد شهرستان درمیان اظهارداشت: میزان درآمد کمیته امداد در خراسان جنوبی 15 درصد است که تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به 50 درصد افزایش می یابد.

وی بیان کرد: در این راستا باید میزان درآمدزایی کمیته امداد در سال جاری به 2.5 برابر افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امدادامام (ره) خراسان جنوبی از ارتقاء اداره کمیته امداد درمیان به مدیریت خبر داد و گفت: در همین راستا نمایندگی بخش قهستان نیز به اداره مستقل ارتقا پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه اداره مستقل زیر نظر کمیته امداد امام(ره) بیرجند فعالیت می کنند، اظهار داشت: بحث پیشرفت و تحول کمیته امداد در خراسان جنوبی حول دو محور تشکیلاتی و محتوایی انجام می شود.

اکبری افزود: در بخش محتوایی رویکرد جدید کمیته امداد بر مبنای توانمند سازی خانواده ها و اشتغالزایی است.

مدیرکل کمیته امداد امام(ره)خراسان جنوبی از اجرای طرح امداد محله در سال جاری خبر داد و ادامه داد: در این طرح تمام اقشار مختلف جامعه در راستای شناسایی محرومین واقعی و ارائه خدمات بهتر به مددجویان با خانداده کمیته امداد همکاری می کنند.

جلب اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه کمیته امداد امام خمینی (ره) است

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری درمیان نیز در این جلسه گفت: جلب اعتماد عمومی جامعه بزرگترین سرمایه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

علی عباسی تصریح کرد: مهمترین رسالت خانواده امداد در درمیان گسترش فعالیت های آموزشی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی است.

وی از این نهاد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی و بازوی توانمند نظام در رفع محرومیت یاد کرد و بیان داشت: منتسب بودن به امام راحل(ره)، ایمان قوی، خدمت بی منت، حرکت در خط ولایت و کمک به نیازمندان ویژگی های بارز و از مهمترین افتخارات پرسنل خدوم کمیته امداد در این شهرستان مرزی به شمار می رود.

کاهش 13 درصدی مددجویان کمیته امداد درمیان

رئیس سابق کمیته امداد امام(ره) شهرستان درمیان گفت: در سال گذشته از سوی این نهاد هزار و 100 فرصت شغلی دراین شهرستان ایجاد شده است.

علی عباسی اظهار داشت: جمعیت مدجویان تحت حمایت این نهاد در سال گذشته قریب 13 درصد کاهش داشته داشته است.

رئیس سابق کمیته امداد درمیان و مسئول کنونی بازرسی و عملکرد اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی از معرفی 253 مدد جوی متقاضی طرح خود اشتغالی به بانک های عامل در زمستان سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 124 نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

عباسی با بیان اینکه در اجرای طرح نیاز سنجی شهرستان 159 خانوار واجد الشرایط آموزش شناخته شدند، یاد آور شد: در حال حاضر 22 درصد مددجویان از جمعیت مستعد ایجاد اشتغال مشغول فراگیری حرفه های مختلف هستند.

وی با اشاره با اجرای طرح مفتاح الجنه در شهرستان بیان داشت: در راستای اجرای این طرح و با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در سال گذشته از 159 خانواده بی سرپرست شهرستان بازدید به عمل آمد و مسئولین بیشتر از نزدیک با مشکلات این گونه خانواده ها آشنا شدند.

7 یتیم شهرستان درمیان حامی ندارند

رئیس سابق کمیته امداد امام درمیان با بیان اینکه تعداد هفت یتیم شهرستان فاقد حامی هستند، اظهار داشت: در حال حاظر 836 حامی کفالت بیش از 700 یتیم شهرستان را برعهده دارند.

عباسی از کسب مقام دوم استانی در زمینه جذب کمک های مردمی طی سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: خیرین نیکو کار در سال گذشته 298 میلیون تومان به محرومین و نیازمندان شهرستان کمک کردند.

در پایان از خدمات علی عباسی قدر دانی شد و مهدی خزاعی مسک به عنوان رئیس جدید کمیته امداد درمیان معرفی شد.