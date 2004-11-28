حسين كعبي جمعه راهي قطر مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" كعبي كه همزمان با تعطيلي ليگ فوتبال قطربدليل حضورتيم ملي فوتبال قطردرمسابقات جام خليج، براي استراحتي 10روزه به اهوازبازگشته است. پنج شنبه هفته جاري به تهران مي آيد تا روزجمعه به اتفاق برادرش راهي قطرشود.

رقابتهاي ليگ قطربا وقفه اي يك ماهه ازحدود20 روزديگر پيگيري خواهد شد وكعبي بمنظورشركت درتمرينات آماده سازي تيم السد ازروزشنبه آينده درتمرينات اين تيم حضورخواهد يافت.

گفتني است: كعبي اين روزها براي حفظ آمادگي خود تمرينات منظمي را همراه تيم فولاد خوزستان دراهوازپيگيري مي كند.