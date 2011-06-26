به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر اشعری رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ‌ملی ایران صبح روز یکشنبه پنجم تیر در مراسم تودیع خود و معارفه رئیس جدید این سازمان گفت: این جلسه برای من تنها یک جلسه معارفه است وگرنه من پنج ماه قبل تودیعم را انجام دادم و رفتم و در این جلسه نیز تودیع خودم را از هر گونه مسئولیت اجرایی اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: سازمان اسناد یک نهاد مهم و ارزشمند در کشور ما است. در بسیاری از کشورهای جهان آرشیو ملی و کتابخانه ملی دو سازمان جدا از هم به شمار می‌روند البته در برخی دیگر از کشورها نیز این دو سازمان ادغام شده‌اند اما به دلیل تاکید بر فعالیت این سازمان در ایران اداره آن مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور است.

اشعری ادامه داد: اگرحضور من در این سازمان منشا اثر بوده است به دلیل وجود همکارانم در این سازمان است و نیز استعدادی که در سازمان وجود داشته است.

وی افزود: سرمایه عظیمی در این سازمان وجود دارد که به کار بسته شده و از این بابت هر تشکری می‌شود ابتدا باید از کارکنان باشد و نه از من؛ چراکه آنها قدر موقعیت خدمت یک خادم به خودشان را دانستند.

اشعری با اشاره به خداحافظی خود ازاین سازمان در پنج ماه پیش گفت: اهمیت سازمان ایجاب کرد که از همان ابتدا در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار انتخاب یک جایگزین برای ریاست سازمان شوم تا روز جمعه که وزیرارشاد مژده انتخاب رئیس جدید را به من داد و بسیار خوشحالم کرد. سازمان در حال حاضر هم برنامه دارد و هم همکاران خوب و تنها نیازمند مدیر ارشدی است تا در لحضات حساس حاضر باشد.

رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به گزارش فعالیت‌های اعلام شده از سوی همکارن خود در این جلسه، گفت: اقدامات انجام گرفته بسیار بیش از این است که خوانده شد ولی امکان گفتن آنها در این مقطع وجود ندارد وامیدوارم بعد از این خود همکاران در خاطراتشان به ذکر آن بپردازند.

اشعری با اشاره به اینکه تعداد کارکنان سازمان که به سن بازنشستگی رسیده‌اند در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده است، این موضوع را نشانه ظرفیت بالای این سازمان عنوان کرد.

این مدیر فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از برداشته شدن بار مسئولیت ریاست سازمان از دوش خود بسیار خوشحال است گفت: این فرصتی است تا بتوانم مجددا به خودم رجوعی داشته باشم. البته من سرباز و خادم نظام و انقلابم اما برای خدمت به آن، مسئولیت اجرایی را دیگر به هیچ وجه نمی‌پذیرم.

اشعری ضمن ابراز موفقیت برای رئیس جدید افزود: امیدوارم به صلاحی در زمینه مدیریت سازمان کمک بشود. به هر صورت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دلیل بی‌اعتنایی برخی قوا به زحمت مسیر خود را در چند سال اخیر طی کرد و نیازمند حمایت دولتی در بخش نرم افزاری و سخت افزار است.

اشعری در پایان اظهار امیدواری کرد از تمامی ظرفیت‌های این سازمان در دوره مدیریت صلاحی بهره‌برداری شود.