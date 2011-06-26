فضای معنوی مسابقات قرآن بسیار ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی بوشهری با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات قرآنی در انس و الفت و ارتباط بیشتر جامعه و مردم با قرآن مؤثر و مفید است، افزود: ‌هر چه جامعه ما با قرآن بیشتر انس بگیرد، نقش فرهنگی آن در جامعه بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هر چه قاریان و نسل جوان ما به قرائت قرآن بپردازند دافع شبهه هایی خواهد بود که دشمنان ما به آن دامن می زنند افزود: البته هر چه زمان جلوتر برود آشنایی دنیای اسلام با ملت رشید ایران و فرهنگ و خصایص این مردم و ارتباط و الفت دیرین آنها با قرآن بیشتر آشنا خواهد شد.

حسینی بوشهری یادآور شد: مسابقات بین المللی قرآن کریم نقش مهمی در وحدت امت اسلام دارد. ارتباط با کشورهای مختلف و برگزاری این مسابقات در ایران و حضور نمایندگان آن‌ها در کشورمان در جا انداختن نقش قرآن در زندگی مسلمین تأثیر فراوانی دارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید تنها به قرائت قرآن بسنده شود افزود: هر چند تلاوت قرآن فضای جامعه را عطرآگین می کند، اما وظیفه اصلی ما عمل به قرآن است و تلاوت و حفظ قرآن مقدمه‌ای برای عمل به آن است. لذا باید سازمان های مربوطه در فرهنگ سازی نسبت به آیه آیه قرآن در جامعه تلاش جدی داشته باشند.

امام جمعه موقت قم تصریح کرد: باید بیش از آنچه برای تلاوت و حفظ قرآن برنامه ریزی می‌کنیم در جهت فرهنگ سازی نسبت به دستورات قرآن گام برداریم زیرا گاهاً مقدمه را قوی برگزار می کنیم اما نتیجه و عمل یا وجود ندارد و یا اگر هست بسیار کمرنگ است.