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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

صداقت و نقد سازنده ویژگی اصلی " مهر " است

صداقت و نقد سازنده ویژگی اصلی " مهر " است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران گلستان گفت: سرعت، دقت و صداقت از مهم ترین اصول یک رسانه است و "خبرگزاری مهر" این اصول را با نقدسازنده به بهترین شکل بروز داده است.

غلامرضا ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه وظیفه ای خطیر و مقدس است، بطوریکه خداوندمتعال در قرآن کریم به قلم و آنچه می نویسد، سوگند یاد کرده است.

دبیر انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان، اضافه کرد: دغدغه اصلی خبرنگاران و گردانندگان یک رسانه انتقال مشکلات مردم به مسئولان و تلاش برای رفع آن است و برهمین اساس رسانه را می توان سنگ صبور مردم نامید.
 
وی تصریح کرد: خبرنگار به مانند شمعی است که می سوزد، تا روشنائی جامعه پرفروغ بماند و علی رقم آنکه از درد همه می گوید، از درد خود اخم به ابرو نمی آورد.
 
مشاور رسانه ای رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان گلستان و گیلان، وظیفه اصلی خبرنگار متعهد و معتقد را گام برداشتن در راستای اتحاد و دوری از تفرقه عنوان کرد و گفت: همه باید در راستای دست یافتن به جامعه ای پیشرفته گام بردارند.
 
ولی پور، با اشاره به انواع تهاجمات فرهنگی اظهار داشت: رسانه باید مانند دیده بان مانع از هرگونه تهاجم فرهنگی شود و قلم او به مثابه سلاح عمل کند.
 
قائم مقام هفته نامه ی سراسری و بین المللی یاپراق، با تاکید براینکه خبرنگار باید رسانه ای را که در آن کار می کند را به خوبی بشناسد، عنوان کرد: هر چه شناخت خبرنگار از رسانه ای که در آن کار می کند بیشتر باشد، دقیق تر عمل خواهد کرد.
 
مشاور فرهنگی و روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان گرگان، با بیان اینکه توسعه یک جامعه از مسیر رسانه عبور می کند، گفت: درجامعه کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته و دامنه ابزار اطلاع رسانی بسیار گسترده شده است، موفقیت از آن رسانه ای خواهد بود که اخبار درست و صحیح را در کوتاه ترین زمان به مخاطب برساند.
 
غلامرضا ولی پور با تقدیر از دست اندرکاران خبرگزاری مهر از خبرنگاران این رسانه در راستای انعکاس اخبار و گزارشات متعدد و نیز پوشش خبری اخبار مناطق اهل سنت شمال کشور تشکر کرد.
کد مطلب 1344768

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