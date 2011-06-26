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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

طی سه ماهه سالجاری/

تصادفات رانندگی در زنجان 24 درصد کاهش دارد

تصادفات رانندگی در زنجان 24 درصد کاهش دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی استان زنجان گفت: در سه ماهه اول سالجاری میزان تصادفات در جاده های استان زنجان 24 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ، با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان افزود: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش وقوع تصادفات در سطح این استان هستیم.

وی با ابراز امیدواری برای کاهش بیش از پیش آمار تصادفات در استان زنجان اظهار داشت: وقوع تصادفات در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی استان زنجان از برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر 90 کمربندی ابهر خبر داد و افزود: بر اثر این برخورد راننده و سرنشین پراید به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و راننده سرنشین خودرو وانت نیز به شدت مجروح شد. 

کد مطلب 1344769

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