تصادفات رانندگی در زنجان 24 درصد کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ، با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان افزود: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش وقوع تصادفات در سطح این استان هستیم.

وی با ابراز امیدواری برای کاهش بیش از پیش آمار تصادفات در استان زنجان اظهار داشت: وقوع تصادفات در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی استان زنجان از برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر 90 کمربندی ابهر خبر داد و افزود: بر اثر این برخورد راننده و سرنشین پراید به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و راننده سرنشین خودرو وانت نیز به شدت مجروح شد.