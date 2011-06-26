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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

فتح الله زاده اعلام کرد:

رحمتی و حیدری به باشگاه استقلال بازمی‌گردند

رحمتی و حیدری به باشگاه استقلال بازمی‌گردند

سرپرست باشگاه استقلال با اشاره به تمایل این باشگاه برای عقد قرارداد با سیدمهدی رحمتی و خسرو حیدری تاکید کرد، این دو بازیکن مجددا به جمع آبی‌پوشان باز می گردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح‌الله‌زاده، سرپرست باشگاه استقلال امروز یکشنبه به سایت باشگاه استقلال گفت: با آقایان سیدمهدی رحمتی و خسرو حیدری مذاکرات مثبت،‌ خوب و صمیمانه‌ای داشتم و به امید خدا پس از بازگشت از سفر ژاپن این دو ملی‌پوش ارزنده را مجددا استقلالی خواهیم کرد.

وی با اشاره به دلایل سفر خود به ژاپن گفت: سفر سه روزه‌ای به کشور ژاپن خواهم داشت که طی آن در مورد مسائلی نظیر مارکتینگ، ساختن استادیوم و نحوه فروش بلیت با همتایان خود به تبادل نظر خواهم پرداخت.

تیم فوتبال استقلال تا به امروز بازیکنانی چون علی حمودی و کرار جاسم را به خدمت درآورده است.

کد مطلب 1344775

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