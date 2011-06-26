به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدپور مسئول ویژن خوزستان-علی سویلمی مدیرپایه های فولاد خوزستان -عبدالمجیدباقری نیا نفت مسجدسلیمان- ارمین مرشدی و فرزاد حافظی نفت مسجد سلیمان-احمدپارو سرپرست نفت آبادان- علیرضا بهداروندان، وحید سلاماتی، کامل شریفی، فرزاد جعفری، خدادادسالاری نیا ، احمدرضا نوروزی و محمودشجاعی از نفت آبادان- علیرضا محمدپورمترجم- علیرضا الوستانی و سعیدکاملیفازاز اتکا گیلان- حسین عبادی فر از دانشکده فوتبال استقلال- حسن علی شاهمرادیان از هیئت فوتبال شوشتر- حسن دشتی از ملوان بندرانزلی و مزدک مصطفی نعیم مسئول ویژن آذربایجان غربی از جمله شرکت کنندگان در این کلاس بودند.

دراین دوره کلاسهای تکنیک و تاکتیک، بدنسازی، مدیریت، فیزیولوزی، فیزیوتراپی و بازاریابی بوسیله مدرسان حرفه ای کروزیرو تدریس شد. همچنین در این دوره یک مسابقه دوستانه بین مربیان خوزستانی ومربیان کروزیرو برگزار شد که نتیجه آن 3 بر 3 مساوی به پایان رسید.



باقری نیا مربی اسبق استقلال اهواز در مورد حضور در این کلاس گفت: بسیار خوشحالم که توانستم همراه برخی مربیان در این دوره پیشرفته شرکت نمایم، ظرفیت ها و امکانات و برنامه های این دوره بسیار عالی و هم سطح دوره های آ در کنفدراسیون فوتبال آسیا و در برخی زمینه ها از جمله فیزیولوژی ورزش بالاتر از آن بود آشنایی با سیستم ها ، تاکتیکها ،برنامه ریزی تمیرین ، حفظ آمادگی جسمی و ذهنی بازیکنان در همه فصل و آشنایی با برنامه های پیشرفته باشگاه کروزیرو ، جلسات مشترک با سرمربی تیم بزرگسالان کروزیرو و استعداد یابی ، تغذیه و ........از برنامه های دوره فوق الذکر بود که به شکلی بسیار عالی برای مربیان ارائه شد و مربیان ایرانی به خوبی آن آموزه ها را فرا گرفتند.



علی سویلمی مدیر پایه های باشگاه فولادخوزستان نیز گفت: این سفر از دیدگاه من که مدیر پایه های فولاد هستم بسیار مفید بود چرا که بنده دریافتم فاصله باشگاههای ایران با تیم کروزیرو که از لحاظ بازیکن‌سازی جزو بهترینهای دنیاست درامکانات سخت افزاری مثل زمین چمن,سالن وبطور کلی در سخت افزار نیست بلکه در نرم افزار یا دانش مربیان ومتخصصان است.

پارو سرپرست صنعت نفت آبادان نیز گفت: در بدو ورود آنچه که دیدیم 180 درجه متفاوت با تصورات ما بود. باشگاهی جمع وجوراما مفید وباکیفیت. در واقع آنچه که باشگاه کروزیرو را نسبت به باشگاههای ما متفاوت می کرد نه در امکانات سخت افزاری مثل چمن و سالن و... بلکه در امکانات نرم افزاری مثل دانش مدیران و مربیان تحصیلکرده بود. در آن باشگاه هیچ چیز وجود نداشت مگر نیازش از لحاظ علمی احساس شده بود .