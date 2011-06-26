تعامل 100درصدی اتاق بازرگانی با بخش دولتی لازم و ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی افزود: تعامل اتاق بازرگانی با بخش دولتی بستر ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیتهای بازرگانی اتاق را افزایش داده و موجب بهبود کسب و کار بخش خصوصی می شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی یک استان توانمند در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و تولیدی است که هدایت درست توید کنندگان در مسیر تحقق اهداف عالیه اقتصادی و بازرگانی کشور بستر رشد و توسعه کشور و به طبع آن استان را فراهم می کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی بیان داشت: اتاق بازرگانی استان مرکزی در تلاش است تا با شناسایی بازارهای هدف جدید و حفظ بازارهای قبلی به پویایی بخش تولید در استان کمک کند.

وی تاکید کرد: حمایتهای دولتی پشتیان فعالیت های اتاق بازرگانی است و باید با بهره گیری از این کمک ها درراستای توسعه تجارت خارجی استان گام برداریم.

استاندار استان مرکزی نیز دراین جلسه بر ضرورت هماهنگی اتاق بازرگانی با استاندار مرکزی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی استان به تنهایی و با حرکت انفرادی نمی تواند به اهداف خود برسد . برای دستیابی به اهداف خود نیازمند حمایتهای دولتی است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: سفرهای خارجی اتاق باید با هدف و برنامه ریزی مشخص باشد تا در حین و بعد از سفر ها شاهد تغییراتی حاصل از انجام سفرها در استان باشیم نه این که صرفا سفری به خارج از کشور انجام شود.