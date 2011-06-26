دیکتاتور نیستم/ عاشق بخش غیرقابل پیش بینی فوتبال هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره ویلاس بوآس 33 ساله که جانشین کارلو آنچلوتی ایتالیایی در استمفوردبریج شده، گفت دیکتاتور نیست و در چلسی دموکراسی حاکم خواهد کرد.

ویلاس بوآس در گفتگو با "میرر" اظهار داشت: من گزینه آزادی را انتخاب می کنم و دیکتاتور نیستم. بازیکنان فقط باید به توان واقعی خود دست پیدا کنند و سرپا بایستند. خلاقیت در بازیکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. من عاشق بخش غیرقابل پیش بینی فوتبال هستم.

وی افزود: موفقیت می خواهم. من از بازیکنان انتظاراتی دارم و باید بتوانم با افتخار به گذشته ام نگاه کنم. می خواهم قهرمان شوم. می خواهم لیگ های دیگر را کشف کنم و دیگر فرهنگ ها را در آغوش بگیرم.

ویلاس بوآس هفتمین مربی دوره هشت ساله مالکیت رومن آبراموویچ در باشگاه چلسی است. کلودیو رانیه ری، خوزه مورینیو، آورام گرانت، لوییز فیلیپه اسکولاری، گاس هیدینک و کارلو آنچلوتی دیگر مربیان تیم فوتبال چلسی بودند.