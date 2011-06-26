کنگره ملی امام موسی ابن جعفر(ع) در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ظهر یکشنبه در نشست خبری گفت: این کنگره برای اولین بار در استان فارس از تاریخ 25 رجب برگزار خواهد شد که در تاریخ هفت صفر همایش اصلی این کنگره به مدت دو و یا سه روز برگزار می شود.

غلامرضا محمد زاده ادامه داد: معرفی و شناخت حضرت و تاثیراتی که فرزندان آن حضرت در جامعه داشند از جمله دلایلی است که باعث شد چنین کنگره ای در استان فارس برگزار شود.

وی با اشاره به برنامه های این کنگره تصریح کرد: این کنگره به مدت شش ماه برگزار می شود که نشستهای تخصصی با علما و فرهیختگان دانشگاه، ارسال مقاله پیرامون خصوصیتهای حرم اهل بیت (ع) به نام باید ها و نباید ها حرم، تاثیرات امامزادگان در مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک شهر از جمله مواردی است که به عنوان مقاله می تواند به آنها پرداخته شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با بیان اینکه تفکر و نگرش امام موسی ابن جعفر(ع)از جمله مواردی است که می توان از آنها درس آموخت، گفت: یکی از شاخصه های برتر این امام توجه به جوانان و محول کردن مسئولیت به جوانان بوده است که در این کنگره به این مسائل نیز توجه خواهد شد.

حجت الاسلام محمد زاده یادآور شد: تمام این برنامه طی این شش ماه در تمامی امازادگان و مساجد برگزار می شود و همچنین تمام اعیاد و مناسبتهای مذهبی در استان فارس طی این شش ماه تحت نام این کنگره بزرگ برگزار می شود.

وی همچنین با بیان اینکه ساخت فیلم مستند نیز در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساخت چهار فیلم مستند برای کنگره سفارش داده شده که البته بنا به استقبال تهیه کنندگان و سازندگان فیلم مستند می توانیم تعداد فیلم ها را افزایش دهیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس افزود: در این مدت بیش از 20 هزار جلد کتاب مربوط به این کنگره در مساجد واماکن مقدس استان توزیع خواهد شد.